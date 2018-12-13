Очки Drunk Busters, которые имитируют алкоопьянение, испытали еще в одном городе Украины

Специальные очки, которые имитируют состояние алкогольного опьянения, представили в Житомире. Такую новинку презентовала местная патрульная полиция для профилактики вождения в нетрезвом состоянии.

Водителям и ученикам местных автошкол предложили одеть такие очки и пройти один простой тест. Чтобы участники акции на себе почувствовали, как это – управлять машиной после употребления алкоголя.

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На первый взгляд, они похожи на лыжные очки. На самом же деле, такое чудо техники искажает реальность – в них воспринимаешь мир так, будто в крови 2-3 промилле алкоголя.



Очки с имитацией алкоопьянения

Юрий Козел, водитель с 15-летним стажем, рассказывает: за рулем никогда не употреблял, после нескольких минут в таких очках действительно увидел, как меняется восприятие реальности после рюмки.

Линия вовсе не прямая оказалась, она визуально прямая, но вестибулярный аппарат, скажем так, не справляется,

– рассказал впечатление водитель Юрий.

Испытали на себе чудо-изобретение и ученики житомирских автошкол. Для будущих водителей ради эксперимента на полу создали маршрут. Задание простое – пройти по обозначенным линиям. Впрочем, в очках выполнить его не удалось никому.

"Да, конечно, я понимал, что надо идти по прямой линии, но хоть и видел ее – чувствовал, что прямо не иду", – прокомментировал испытание ученик автошколы Михаил Дикий.



Испытание в алкоочках

Алкоочки житомирским патрульным привезли из Киева, пока только в одном экземпляре. В мире же таким изобретением пользуются уже в шестидесяти странах.

Этот опыт к нам пришел из Америки. Соответственно, эти очки называются Drunk Busters of Амеrіса. Они имитируют приблизительно состояние опьянения, которое испытывает человек, выпив 300 грамм водки,

– отметил спикер патрульной полиции Житомирщины Игорь Иванюк.

Уже вскоре эти очки смогут испытать все водители и велосипедисты области.

Напомним, в Украине ввели новые штрафы за вождение в нетрезвом состоянии. Верховная Рада новым законом усилила ответственность за управление транспортом в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения. Теперь штраф за управление транспортом в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения составит от 17 тысяч гривен до 34 тысяч гривен. Кроме того, у нарушителя будут забирать права на срок до трех лет.