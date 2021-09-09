Впоследствии местные СМИ обнародовали информацию, что мопедом управлял сын полицейского. Однако правоохранители не подтверждали эту информацию.

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Очнулась в реанимации

Сейчас ученица 3 класса находится в реанимации. Она пришла в себя и жизни ничего не угрожает. Врач девочки отметил, что она "родилась в рубашке". Сначала предполагали, что у нее черепно-мозговая травма. Однако эта информация не подтвердилась.

Вскоре пострадавшую должны перевести в палату нейрохирургии. Там проведут дополнительные исследования, после которых могут назначить новые лекарства. Также у пациентки перелом ноги, но смещения нет.

Не увидел пешехода – новые детали аварии

Журналистам сообщили, что момент наезда не попал на камеры видеонаблюдения. Однако допрошенные правоохранителями свидетели рассказали, что мопедист заметил девочку всего за несколько секунд до столкновения.

Парню якобы ограничил видимость автобус, поэтому он не успел затормозить. При этом, сторона несовершеннолетнего парня не отрицает его вину, поэтому уже оказывает помощь семье потерпевшей.

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