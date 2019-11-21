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      Одеяла против ракет: в США снова поссорились в Конгрессе из-за Украины

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      Кто больше помог Украине – Обама или Трамп? / Коллаж 24 канала

      Во время слушаний об импичменте Трампа сторонники последнего в ночь с 20 на 21 ноября неоднократно поднимали тему Украины. В частности, утверждали, что президент Барак Обама посылал Украине только одеяла. Зато Дональд Трамп дал смертельную военную помощь, включая противотанковые ракеты.

      Во время слушаний об импичменте Трампа в который раз обострилась тема Украины, пишут в CNN.

      Читайте также: Помпео уходит из секретариата Трампа, – Time

      Республиканцы отмечали, что Обама помогал Украине только одеялами. Демократы напомнили, что администрация Обамы "предоставила украинцам бронежилеты, тактические беспилотники, устройства ночного видения и медицинское оборудование".

      Заметим, администрацию Обамы действительно критиковали за отказ предоставлять помощь Украине смертельным оружием. Однако в целом за время президентства Обамы Украина получила помощи более чем на 100 миллионов долларов – и это только в сфере безопасности. А кроме этого – значительное количество военной техники.

      "Но Обама не предоставил Украине помощь смертельным оружием, а Трамп это сделал. Администрация Трампа передала снайперские винтовки, ракетные установки и противотанковые ракеты Javelin – то, чего долго искал Киев", – передает издание аргументы сторонников Трампа.

      Таким образом республиканцы пытаются добавить аргументов в пользу Дональда Трампа: мол, ему не было смысла шантажировать Президента Украины Владимира Зеленского замороженной помощью – так как такую ​​помощь он оказывал охотно и регулярно.

      Все новости о процедуре импичмента Трампу и почему ее начали – читайте в материалах 24 канала.

      Откуда взялась поговорка об одеялах?Республиканцы давно и жестко критикуют предыдущего американского президента за нежелание предоставлять Украине помощь смертельным оружием. В частности, в 2015 году республиканский сенатор Джон Маккейн сказал: "Украинцев убивают, а мы отправляем одеяла. Одеяла не справляются с российскими танками".

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Война на Донбассе Новости США Барак Обама Дональд Трамп Импичмент Трампа Новости Украины Новости политики
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