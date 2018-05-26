"Одесаобленерго": як Порошенко наповнює тіньову касу за наш рахунок

За спожиту електроенергію ми платимо гроші, найбільша частка з яких потрапить у кишені Ріната Ахметова та його тіньового партнера з Банкової, які вигадали корупційну формулу "Ротердам+". Бажання президента Порошенка наповнювати свою тіньову касу за рахунок усіх нас, споживачів енергетики, штовхає його на відверте порушення закону, за яке рано чи пізно доведеться відповідати.

Напевно, немає українця, який не користується електроенергією. Навіть зараз, незалежно від того, де ви дивитеся цей відеоблог, по телебаченню або в інтернеті, ви споживаєте електроенергію.

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Тарифи, за якими ми з вами сплачуємо за спожиту електроенергію, формує національний регулятор НКРЕКП. У ті часи, коли чинна Верховна Рада ще мала потенціал проводити реформи, у співпраці з іноземними консультантами було ухвалено закон, яким члени регулятора призначаються на конкурсі. Але сталася халепа для схематозників з Банкової. Чинний голова регулятора та слухняний виконавець волі президента Порошенка Дмитро Вовк, який запустив схему "Роттердам+", не мав достатнього досвіду роботи в енергетиці.

Тому конкурсна комісія не допустила його для призначення в новий склад регулятора. Відповідно, президент втратив свого найдовіренішого виконавця, завдяки якому формувалися надприбутки Ахметова та його партнера з ініціалами П.О.П. І тут включилася в гру судова карусель. Вовк вирішив повернутися в склад регулятора через суд. Його колишній радник Антон Гудаченко, який також претендував на посаду та був відсіяний, подав вимогу до Адміністративного суду Києва зупинити конкурс як такий.



Дмитро Вовк

І от в середині травня суд ухвалив потрібне рішення. Конкурс із добору незалежних членів регулятора енергетики взято на паузу. Що цікаво, що Адмінсуд Києва очолює інший Вовк – Павло – який потрапив у об'єктиви журналістів-розслідувачів під час чаєпиття з президентським "смотрящим" за судовою владою депутатом від БПП Олександром Грановським.

Обидва Вовки – і голова суду, який зупинив конкурс, і кандидат від Банкової на роль регулятора – проходять по справах антикорупційного бюро, що вкотре пояснює, чому нинішня влада відчуваю таку наприязнь до НАБУ.

Гудаченко, за заявою якого зупнили конкурс, як і Вовк, були недопущені в новий склад енергорегулятора через відсутність у них необхідного п’ятирічного досвіду роботи в енергосекторі. Показово, що обидва ображених не приховують, кого вони представляють. Якщо Вовк працював раніше у компанії "Рошен", то Гудаченко – у компанії "Метінвест". А саме власники "Рошену" та "Метінвесту" є головними отримувачами вигоди від "Роттердам+" та іншого схематозу.

Більше того, дружина Гудаченка, який заблокував конкурс, Ярослава Помилуйко, працює директором з економіки та фінансових питань державного "Центренерго". Це підприємство – одна з дойних корів клану президента, там також працює схема "Роттердам+". І "смотрящим" за процесами є заступником голови Наглядової ради "Центренерго" Олександр Візірь – колишній помічник депутата Ігоря Кононенка. Поставлений він туди Фондом держмайна, яким фактично керує ще один помічник Кононенка Володимир Державін.



Ігор Кононенко

Використання енергетики для збагачення олігархічних кланів вже призвело до міжнародних скандалів. Так, навесні Фонд державного майна виставляв на торги акції "ОдесаОблЕнерго". Ідеться про блокуючий пакет 25%, який належить нам з вами. І ми, як власники, були зацікавлені у отриманні найвищої ціни за своє майно.

Так от, цей пакет було оцінено в 150 мільйонів гривень. Багато це чи мало? Дуже мало. Адже у серпні 2017 року цей пакет оцінювався в 631 мільйон. Тобто в чотири рази більше!

Ідемо далі! Найближчим часом в Україні має бути запроваджено стимулюючі РАБ-тарифи, які будемо сплачувати ми з вами як споживачі. Сам тариф буде відсотком від вартості компанії. І для цілей РАБ-тарифу це саме "ОдесаОблЕнерго" ті самі українські чиновники оцінили в абсолютно іншу суму – понад 15 мільярдів гривень.

Таким чином, згідно з цією оцінкою, вартість 25-відсоткового пакета держави складає 3,85 мільярда гривень. Тобто в 26 разів більше, ніж оцінку того ж Фонду державного для цілей приватизації. А якщо РАБ-тариф буде введений, заплачені 150 мільйонів гривень за пакет "ОдесаОблЕнерго" відіб'ються всього лише за 7 місяців. Ні, не сім років – сім місяців.

Іншими словами, коли вартість "Обленерго" вираховується для держави, щоб продати черговому олігарху – то вона дуже низька. А якщо вартість вираховується для самого олігарха, щоб покривати за наш з вами кошт його видатки – то вартість дуже висока. І та, друга вартість визначається чиновниками, "зарядженими" на корупцію.

А особливо цинічно, що власником пакету "ОдесаОблЕнерго" в 25 % мали стати російські олігархи, які вже контролюють підприємство – так звана "лужніковська група", до якої входить колишній віце-спікер Державної Думи та спецпредставник президента Путіна Олександр Бабаков.

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Схематоз при проведення приватизації енергетики вже призвів до демаршу Американського агентства міжнародного розвитку та Державного департаменту США. Вони повністю закрили програму SPIGOT, яка передбачала допомогу на підтримку приватизації в Україні. Такі скандали стали частиною українських реалій, поміняти які можна лише шляхом усунення нині правлячих корупціонерів з посад. І тільки так ми зможемо змінити життя в Україні на краще.