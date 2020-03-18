Одесчина накануне эпидемии рискует остаться без карет скорой помощи

По соглашению компания "Види Юникомерс" должна была доставить для Одесского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф 85 новых автомобилей.

Специализированный транспорт закупался для обслуживания региона, однако поставка "скорых", как утверждают в компании "Юникомерс", на грани срыва.

"После того, как мы выиграли тендер, мы делали запрос на ценовое предложение на оборудование, которое было указано в спецификации. Сначала от нашего поставщика мы данное предложение не получили, несколько раз велась переписка, и в конечном итоге мы цену так и не получили, поэтому решили запросить информацию у других поставщиков", – рассказал директор ООО "Види Юникомерс" Олег Любченко.

Чтобы не нарушать срок поставки карет скорой, представители компания "Види Юникомерс" обратились к другим поставщикам и предложили заказчику аналогичное медоборудование других производителей. Руководители "Одесского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" согласились и подписали дополнительное соглашение, но прошло уже два месяца, а на сайте Prozorro условия тендера так и не были обновлены. Это является нарушением требований Закона "О государственных закупках" и, как отмечают в "Види Юникомерс", мешает компании передать заказчику "скорые".

Дополнительное соглашение подписано, но оно не обнародовано и получается, что мы находимся в ситуации, когда мы не знаем – заказывать или не заказывать нам это оборудование, устанавливать или не устанавливать. Время выполнения контракта подходит к концу, осталось буквально несколько недель, а автомобили у нас все в наличии в таком состоянии, как видите. Все 85 автомобилей находятся на станции,

– отметил директор ООО "Види Юникомерс" Олег Любченко.

Чтобы привлечь внимание к проблеме и добиться выполнения обязательств со стороны должностных лиц облгосадминистрации, представители "Види Юникомерс" привезли готовые "скорые" под здание ОГА. Отметим, что "Види Юникомерс" производит спецавтомобили с 2006 года. За это время они обеспечили разнообразные медучреждения страны почти пятью сотнями автомобилями скорой помощи.