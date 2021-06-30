В контейнере с бананами: в Одесской области раскрыли партию наркотиков на 10 миллионов долларов

В Одесской области прокуратура разоблачила партию наркотиков, которые контрабандой завезли на территорию страны. От таможенников брикеты с наркотиками припрятали в контейнере с бананами.

Брикеты с кокаином прибыли из Эквадора. Они были весом 57 килограммов.

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В Одесской области разоблачили партию наркотиков на 10 миллионов долларов

Предупредить сбыт и распространение партии кокаина в Украине весом почти 57 килограммов удалось Одесской прокуратуре. Известно, что кокаин контрабандой завезли через госграницу.

Правоохранители обнаружили 46 брикетов кокаина, скрытых от таможенного контроля в рефрижераторе контейнера с бананами,

– рассказали в Офисе генпрокурора.

Там также отметили, что стоимость изъятой партии кокаина на "черном рынке" составляет ориентировочно 10 миллионов долларов.

Сейчас продолжаются следственные действия. Правоохранители пытаются установить лиц, причастных к преступлению и привлечь их к ответственности.



Наркотики перевозили в контейнере для бананов / Фото Офиса генпрокурора

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