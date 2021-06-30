В контейнере с бананами: в Одесской области раскрыли партию наркотиков на 10 миллионов долларов
Источник:Офис Генерального прокурора
В Одесской области прокуратура разоблачила партию наркотиков, которые контрабандой завезли на территорию страны. От таможенников брикеты с наркотиками припрятали в контейнере с бананами.
Брикеты с кокаином прибыли из Эквадора. Они были весом 57 килограммов.
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В Одесской области разоблачили партию наркотиков на 10 миллионов долларов
Предупредить сбыт и распространение партии кокаина в Украине весом почти 57 килограммов удалось Одесской прокуратуре. Известно, что кокаин контрабандой завезли через госграницу.
Правоохранители обнаружили 46 брикетов кокаина, скрытых от таможенного контроля в рефрижераторе контейнера с бананами,
– рассказали в Офисе генпрокурора.
Там также отметили, что стоимость изъятой партии кокаина на "черном рынке" составляет ориентировочно 10 миллионов долларов.
Сейчас продолжаются следственные действия. Правоохранители пытаются установить лиц, причастных к преступлению и привлечь их к ответственности.
Наркотики перевозили в контейнере для бананов / Фото Офиса генпрокурора
Последние разоблачения наркоторговли: коротко
- 30 июня в Стебнике, что на Львовщине, правоохранители задержали 27-летнего мужчину. Он продавал наркосодержащие таблетки возле городской гимназии и детсада. Если вину докажут в суде, то ему будет грозить до 10 лет за решеткой с конфискацией имущества.
- 26 июня на Львовщине задержали 36-летнего наркоторговца. Во время обыска у него нашли 1,5 килограмма каннабиса и амфетамин. Мужчину уже ранее судили за преступления, связанные с наркотиками.
- 25 июня на Харьковщине разоблачили преступную группировку, в которую входили полицейские. Следователи установили, что группа брала взятки, чтобы не привлекать к ответственности людей за покупку наркотиков. Если те отказывались давать взятку, то над ними издевались.