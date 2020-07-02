В Одесской области задержали жительницу Арцизского района, которая пыталась передать наркотики в следственный изолятор своему знакомому. 27-летняя женщина спрятала свертки с измельченным каннабисом в куски сала и отправила посылку по почте.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, работники изолятора обнаружили два свертка с наркотическим веществом при осмотре посылки.

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В полиции отметили, что женщина пыталась передать посылку с каннабисом своему знакомому, который ждет под стражей приговора суда из-за грабежа.

Следователи уже установили личность женщины, которая отправила пакет с запрещенным веществом. Известно, что это оказалась 27-летняя жительница Арцизского района Одесской области.

Какое наказание предусмотрено нарушительнице

Правоохранители сообщили ей подозрение по статье о незаконном изготовлении и пересылке с целью сбыта, а также незаконном сбыте наркотических средств.

В случае подтверждения вины женщине грозит от 6 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что накануне в Ужгороде женщина перевозила в общественном транспорте растение, похожее на коноплю. На вопрос пассажиров она отвечала, что это – помидор. Полиция открыла уголовное производство.