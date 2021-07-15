Инцидент произошел в квартале улицам тенистого и Говорова 14 июля вечером. В сети распространили соответствующее видео.

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Продолжаются ремонтные работы

  • На видео видно, как мужчины пытаются вытянуть маршрутку упала в траншею.
  • Сейчас участок, где произошло событие, ремонтируют.
  • Вероятно, работники должны загородить яму, чтобы не случалось подобных инцидентов.
  • Сейчас там прокладывают подземные коммуникации.
  • После окончания работ построят велодорожку.

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