Инцидент произошел в квартале улицам тенистого и Говорова 14 июля вечером. В сети распространили соответствующее видео.
Интересно В Житомире грузовик провалился под землю: фото, видео
Продолжаются ремонтные работы
- На видео видно, как мужчины пытаются вытянуть маршрутку упала в траншею.
- Сейчас участок, где произошло событие, ремонтируют.
- Вероятно, работники должны загородить яму, чтобы не случалось подобных инцидентов.
- Сейчас там прокладывают подземные коммуникации.
- После окончания работ построят велодорожку.
Как маршрутка попала в яму в Одессе: смотрите видео