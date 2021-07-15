В Одессе маршрутка провалилась в траншею: видео
15 июля 2021 , 12:35Читати новину українською
Источник:"Думская"
На улице Черняховского в Одессе маршрутка №242 упала в ров. Его выкопали работники, которые в то время ремонтировали дорогу. Никто не пострадал. Маршрутку быстро достали и она уехала.
Инцидент произошел в квартале между улицам Тенистй и Говорова 14 июля вечером. В сети распространили соответствующее видео.
Интересно В Житомире грузовик провалился под землю: фото, видео
Продолжаются ремонтные работы
- На видео видно, как мужчины пытаются вытянуть маршрутку, упавшую в траншею.
- Сейчас участок, где произошло событие, ремонтируют.
- Вероятно, работники должны были огородить яму, чтобы не случалось подобных инцидентов.
- Сейчас там прокладывают подземные коммуникации.
- После окончания работ построят велодорожку.
Как маршрутка упала в яму в Одессе: смотрите видеоОбратите внимание! В конце июня в Одессе недалеко от здания Администрации морского порта образовался большой пров ал. В нем оказалась часть парковки, ограждение и тротуар.
Район в Одессе, где провалилась маршрутка / Карта Google