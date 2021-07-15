В Одессе маршрутка провалилась в траншею: видео

15 июля 2021 , 12:35
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Источник:

"Думская"

На улице Черняховского в Одессе маршрутка №242 упала в ров. Его выкопали работники, которые в то время ремонтировали дорогу. Никто не пострадал. Маршрутку быстро достали и она уехала.

Инцидент произошел в квартале между улицам Тенистй и Говорова 14 июля вечером. В сети распространили соответствующее видео.

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Продолжаются ремонтные работы

  • На видео видно, как мужчины пытаются вытянуть маршрутку, упавшую в траншею.
  • Сейчас участок, где произошло событие, ремонтируют.
  • Вероятно, работники должны были огородить яму, чтобы не случалось подобных инцидентов.
  • Сейчас там прокладывают подземные коммуникации.
  • После окончания работ построят велодорожку.

Как маршрутка упала в яму в Одессе: смотрите видео

Обратите внимание! В конце июня в Одессе недалеко от здания Администрации морского порта образовался большой пров ал. В нем оказалась часть парковки, ограждение и тротуар.

Район в Одессе, где провалилась маршрутка / Карта Google

Автор: Олег Терещенко