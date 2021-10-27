В Украину завезли 1,5 тонны зараженной сальмонеллой курятины: может быть на прилавках

На территорию Украины из Польши привези партию зараженной сальмонеллой курицы. В общей сложности поставщик экспортировал более 1,5 тонны, которые уже начали продавать. Поэтому специалисты предупредили о серьезной опасности.

Об этом сообщили 15 октября в европейской системе быстрого реагирования по пищевым продуктам (RASFF). Однако обнародовали информацию в Госпродпотребслужбе Одесской области только 27 октября.

Ранее В Украину завезли 4 тонны зараженной сальмонеллой польской индейки

Кто привез эту курятину

Это объяснили тем, что, по мнению специалистов, опасная курятина могла появиться на прилавках магазинов Одесской области. Производителем птицы является компания Cedrob S.A. Она зарегистрирована в городке Цеханув, что находится в центральной части Польши.

Однако впоследствии ее хранила и экспортировала AMP Logistika, зарегистрированная в Полонске. Получателем зараженной курятины в Украине была компания "Винтер", базирующаяся в Луцке.

В чем опасность

Сальмонеллез – это инфекционное заболевание, которое вызывают обнаруженные в курятине бактерии Salmonella Enteritidis. Прежде всего, болезнь поражает пищеварительную систему и сопровождается развитием диареи, интоксикацией и обезвоживанием организма. Иногда она даже приводит к сепсису и абсцессам во внутренних органах.



Информация взята из Сальмонеллез – это инфекционное заболевание, которое вызывают обнаруженные в курятине бактерии Salmonella Enteritidis. Прежде всего, болезнь поражает пищеварительную систему и сопровождается развитием диареи, интоксикацией и обезвоживанием организма. Иногда она даже приводит к сепсису и абсцессам во внутренних органах.Информация взята из Википедии

Несколько похожих "сюрпризов" импорта