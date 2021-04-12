Малиновський районний суд Одеси відправив під арешт кримінального авторитета Торніке Герасина (Нагладзе). Його з двома подільниками підозрюють у кількох десятках квартирних крадіжок. Раніше Нагладзе вже фігурував у справі про замах на активіста Олега Михайлика.

Кримінальний авторитет також відомий за прізвиськом Інвалід, оскільки має інвалідність 1 групи. Судове засідання відбулося 11 квітня.

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За що їх арештували

Поліція Одеси 9 квітня повідомила про затримання трьох членів угруповання Торніке. Фігурантам 36, 39 і 44 роки, всі вони родом із Закавказзя.

Угруповання підозрюють у вчиненні понад 30 пограбувань квартир. Їм вдавалося виносити не лише цінні речі, а навіть і сейфи.

Слідчі встановили, що в групи була власна "служба розвідки", яка вичисляла заможних одеситів і давала інформацію напряму виконувачам крадіжок.

Затримання банди Торніке: відео Нацполіції

Ще один із постійних членів банди зміг втекти. Як повідомили джерела в правоохоронних органах, сам Нагладзе через посередників намагався "вирішити питання" з судом, щодо запобіжного заходу без утримання під вартою.

Як пройшов суд

Судове засідання затягнулося до пізньої ночі, оскільки Торніке кілька разів симулював приступи та його забирала швидка допомога.

Згодом суддя все ж обрав запобіжний захід. Всіх чоловіків відправили під домашній арешт із можливістю вийти під заставу. Її розмір у підозрюваних відрізняється:

Нагладзе – 1 мільйон 589 тисяч гривень.

У його спільників – 1 мільйон 21 тисяча гривень за кожного.

Який зв'язок із замахом на активіста

Ввечері 22 вересня в Одеському дворі будинку стріляли в активіста Олега Михайлика – громадського активіста, лідера одеського осередку "Сила людей". Він отримав важке поранення.

Тоді Нагладзе фігурував у справі, як підозрюваний, однак до відповідальності його притягнути не змогли.Чоловіка, відправили під домашній арешт у листопаді 2018 року.

Суддя ухвалила це рішення після численних клопотань. Зокрема, це були звернення з боку грузинського консульства, у зв'язку із важким станом здоров'я Торніке Нагладзе. А вже 22 червні 2019 року в кримінального авторитета й інших підозрюваних взагалі не було запобіжного заходу.