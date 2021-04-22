У Центрі Одеси 22 квітня викрали людину. Це трапилося Французькому бульварі. У мережі пишуть, що це зробили троє невідомих.

Інцидент трапився приблизно о 15 годині. Повідомляють, що це можуть бути правоохоронці.

До теми Змушували відмовитись від 158 тисяч доларів: суд дав умовний термін за викрадення чоловіка

Більше про подію

Інформація про викрадення людини почала ширитися в соцмережах. Користувачі також зазначають, що в місті оголосили план "Перехоплення".

Однак "Думская" повідомляє з посиланням на власні джерела, що це могли зробити правоохоронці з іншого регіону. Вони затримали підозрюваного та доставили у приморський райвідділок.

Новина доповнюється

Зверніть увагу! В Одесі затримали двох зловмисників, причетних до викрадення та катування громадян Греції. У поліції повідомили 14 квітня про затримання ще 2 осіб, серед яких – цивільна дружина одного з іноземців.