На Французькому бульварі в Одесі викрали людину: що вже відомо
У Центрі Одеси 22 квітня викрали людину. Це трапилося Французькому бульварі. У мережі пишуть, що це зробили троє невідомих.
Источник:24 канал
Інцидент трапився приблизно о 15 годині. Повідомляють, що це можуть бути правоохоронці.
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Інформація про викрадення людини почала ширитися в соцмережах. Користувачі також зазначають, що в місті оголосили план "Перехоплення".
Однак "Думская" повідомляє з посиланням на власні джерела, що це могли зробити правоохоронці з іншого регіону. Вони затримали підозрюваного та доставили у приморський райвідділок.
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