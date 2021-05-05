В Одесі військова прокуратура викрила ймовірного хабарника: він очолював "Військторгсервіс"
В Одесі затримали виконувача обов’язків начальника південної філії концерну "Військторгсервіс". Йому повідомили про підозру в отриманні хабаря сумою 40 тисяч доларів.
Це був перший фінансовий траш очільнику військової структури за передачу земельної ділянки у приватну власність. Суд вирішив залишити посадовця під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 20 мільйонів гривень.
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Що відомо про хабар
- За даними спеціалізованої прокуратури, тимчасовий очільник концерну "Військторгсервіс" пропонував документи на один з об'єктів нерухомого майна в обмін на хабар.
- Земельна діялнка розташована в Одесі.
- Її хотів отримати один з приватних підприємців.
- Посадовець концерну обіцяв посприяти у перереєстрації – це мало відбуватися у декілька етапів.
Момент затримання правопорушника / Фото Спеціалізованої військової прокуратури
- 40 тисяч доларів – це була перша частина суми. За ці гроші очільник "Військторгсервісу" особисто підготував та підписав договір з підприємцем.
- Правоохоронці затримали його та відкрили кримінальну справу за статею про одержання неправомірної вигоди.
- Наразі ймовірний хабарник перебуває під вартою.
- До викриття злочину залучили слідчих Нацполіції та оперативників СБУ.
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