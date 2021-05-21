Інцидент стався ще 11 травня, але відео аварії з камер спостереження опублікували 10 днів по тому. Ймовірно, через цю аварію місцева влада ініціювала заборону руху електросамокатів на Трасі здоров'я.

Актуально В аеропорту Одеси в руках чоловіка загорівся багаж: відео

Що відомо про аварію

  • 21-річний хлопець близько 20 години їхав на електросамокаті по велодоріжці.
  • Йому на зустріч їхало ще двоє людей на орендованих електросамокатах.
  • Ймовірно, один з водіїв розгубився, і через це сталося лобове зіткнення.
  • Після того хлопець впав і сильно вдарився головою.
  • Череп тріснув: медикам довелось видаляти внутрішньочерепну гематому.
  • Юнаку також встановили металеву пластину 50х50 міліметрів в голову на найближчі 3 місяці.

 