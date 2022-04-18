Российские оккупанты продолжают искать смерти в попытке захватить украинские города. Многим из них благодаря героизму и мастерству наших защитников удается справиться с этой задачей "отлично".

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Ликвидация оккупантов в Николаевской области

Славные украинские морские пехотинцы обезвредили отряд российских оккупантов в Николаевской области. В светлый день Вербного воскресенья некоторым россиянам улыбнулась удача: они выжили и попали в плен.

Фото ликвидации оккупантов (18+):

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