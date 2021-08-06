В сети обнародовали видео, где видно, что кое-где воды почти по колено. Пока неизвестно, есть ли в городе поваленные грозой деревья.

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Автомобили едут по воде

В Раздельной полностью затопило по меньшей мере 1 дорогу. На видео, которое опубликовали очевидцы, видно, что там автомобили едут по сплошному озеру.

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Что под Одессой

Также обнародовали видео, которое сняли возле Одессы. На записях видно, что ветер сильно гнет деревья возле трассы. Дождь там падал настолько сильный, что было плохо видно дорогу.

В Болградском районе Одесской области 4 августа пронесся сильный ураган. Непогода сорвала крыши с нескольких домов. Также там вырывало деревья с корнями, которые падали на автомобили и линии электропередач.

Впоследствии спасателям пришлось помогать устранять последствия непогоды. В частности, они восстанавливали поврежденные крыши пенсионеров. Больше всего пострадали тогда села Подгорное, Березино и поселок городского типа Серпневое.