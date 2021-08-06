Одесскую область снова залило: затоплены улицы и дороги – видео

В Одесской области 6 августа снова прошли сильные дожди. Ливень затопил дороги города Раздельная.

В сети обнародовали видео, где видно, что кое-где воды почти по колено. Пока неизвестно, есть ли в городе поваленные грозой деревья.

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Автомобили едут по воде

В Раздельной полностью затопило по меньшей мере 1 дорогу. На видео, которое опубликовали очевидцы, видно, что там автомобили едут по сплошному озеру.

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Гнуло деревья возле Одессы

Также обнародовали видео, которое сняли возле Одессы. На записях видно, что ветер сильно гнет деревья возле трассы. Дождь там падал настолько сильный, что было плохо видно дорогу.

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