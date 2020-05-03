Одесса более 100 лет назад: уникальные фото
Докарантинная Одесса – это курортный город Украины со своей культурой и традициями. 24 канал предлагает посмотреть фото из стеклянных фотопластинок-негативов с видами старой Одессы конца XIX – начала ХХ веков.
Все фотографии были сняты известным одесситом – Юрием Коншиным, сообщает "Думская".
Интересно Уникальные фото: как менялся Одесский порт с 1917 года по настоящее время
Свято-Пантелеймоновский мужской православный монастырь на улице Пантелеймоновской. Храм был построен в 1876 году.
Свято-Пантелеймоновский мужской монастырь / Фото: Думская
Приморский бульвар – улица в историческом центре Одессы. Застроена только одна сторона бульвара, вторая – это зеленый склон к порту.
Этот бульвар с 1827 года до 1944 года менял свое название 7 раз.
Приморский бульвар / Фото: Думская
Двор Свято-Пантелеимоновского храма / Фото: Думская
Церковь Святого Николая Чудотворца была заложена в 1993 году. Церковь покровителя всех мореплавателей стоит в Одесском порту.
Церковь Святого Николая в Одесском порту / Фото: Думская
Памятник основателям Одессы – построенный в 1900 году. Этот памятник Екатерине II и ее сподвижникам – Йосипу де Рибасу, Францу де Волану, Григорию Потемкину и Платону Зубову.
Памятник основателям города / Фото: Думская