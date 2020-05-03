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      Одесса более 100 лет назад: уникальные фото

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      Одесский оперный театр
      Одесский оперный театр / od.vgorode.ua

      Докарантинная Одесса – это курортный город Украины со своей культурой и традициями. 24 канал предлагает посмотреть фото из стеклянных фотопластинок-негативов с видами старой Одессы конца XIX – начала ХХ веков.

      Все фотографии были сняты известным одесситом – Юрием Коншиным, сообщает "Думская".

      Интересно Уникальные фото: как менялся Одесский порт с 1917 года по настоящее время

      Свято-Пантелеймоновский мужской православный монастырь на улице Пантелеймоновской. Храм был построен в 1876 году.


      Свято-Пантелеймоновский мужской монастырь / Фото: Думская

      Приморский бульвар – улица в историческом центре Одессы. Застроена только одна сторона бульвара, вторая – это зеленый склон к порту.

      Этот бульвар с 1827 года до 1944 года менял свое название 7 раз.


      Приморский бульвар / Фото: Думская


      Двор Свято-Пантелеимоновского храма / Фото: Думская

      Церковь Святого Николая Чудотворца была заложена в 1993 году. Церковь покровителя всех мореплавателей стоит в Одесском порту.


      Церковь Святого Николая в Одесском порту / Фото: Думская

      Памятник основателям Одессы – построенный в 1900 году. Этот памятник Екатерине II и ее сподвижникам – Йосипу де Рибасу, Францу де Волану, Григорию Потемкину и Платону Зубову.


      Памятник основателям города / Фото: Думская

      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости Украины Новости Одессы История
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