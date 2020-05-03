Одесса более 100 лет назад: уникальные фото

Докарантинная Одесса – это курортный город Украины со своей культурой и традициями. 24 канал предлагает посмотреть фото из стеклянных фотопластинок-негативов с видами старой Одессы конца XIX – начала ХХ веков.

Все фотографии были сняты известным одесситом – Юрием Коншиным, сообщает "Думская".

Интересно Уникальные фото: как менялся Одесский порт с 1917 года по настоящее время

Свято-Пантелеймоновский мужской православный монастырь на улице Пантелеймоновской. Храм был построен в 1876 году.



Свято-Пантелеймоновский мужской монастырь / Фото: Думская

Приморский бульвар – улица в историческом центре Одессы. Застроена только одна сторона бульвара, вторая – это зеленый склон к порту.

Этот бульвар с 1827 года до 1944 года менял свое название 7 раз.



Приморский бульвар / Фото: Думская



Двор Свято-Пантелеимоновского храма / Фото: Думская

Церковь Святого Николая Чудотворца была заложена в 1993 году. Церковь покровителя всех мореплавателей стоит в Одесском порту.



Церковь Святого Николая в Одесском порту / Фото: Думская

Памятник основателям Одессы – построенный в 1900 году. Этот памятник Екатерине II и ее сподвижникам – Йосипу де Рибасу, Францу де Волану, Григорию Потемкину и Платону Зубову.



Памятник основателям города / Фото: Думская