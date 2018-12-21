"Одесса или бандитская республика": Почему Труханов саботирует приказы Луценко и Авакова?

21 декабря в помещение прокуратуры в Одесской области пришло около пятидесяти активистов и неравнодушных одесситов, чтобы требовать исполнения указания Генпрокурора Украины Юрия Луценко прекратить все стройки и расследовать нападения на активистов.

Еще 4 декабря министр МВД Аваков и Генпрокурор Юрий Луценко призвали местную власть во главе с Трухановым к законопослушности. Тогда Луценко громко требовал прекратить незаконные стройки, и нападения на активистов и одесситов. Но уже прошло две недели как все "указания" центральной власти местными царьками во главе с мэром игнорируются.

А строительство однопартийцев Труханова из "Доверяй делам" продолжается. Незаконный отель на Ланжероне под патронажем Андрея Кисловского, две застройки на Гагаринском плато от Галантерника, давление на одесситов и запугивание со стороны полиции продолжаются.

Акцию под прокуратурой организовали местные ячейки "Национального корпуса" и ВО "Автомайдан". Они жаждали услышать ответы от силовиков, почему Труханов саботирует приказы Луценко и Авакова, а те в ответ ничего не делают, и почему Труханов продолжает убивать гражданское общество в Одессе.



Протесты в Одессе



Протестующие

"Ситуация очень плачевная и потенциально может привести к отделению Одессы. Поэтому мы обращаемся к Луценко и Авакову с требованием объяснить, почему за этот месяц ничего не было сделано, почему украинская власть сегодня – синоним импотенции, и почему мы теряем украинскую Одессу?" – сказал представитель "Нацкорпуса" Сергей Варламов.

"Одесса превращена в криминальную столицу юга. Никакие законы украинского государства не распространяются на эту территорию. У нас вопрос к генпрокурору и министру МВД: "Вы приехали сюда сбить дань с города или восстановить законность?" – апеллировал к силовикам информационный рефрент "Нацкорпуса" Анатолий Чумаков.

По его словам, Одесса сейчас на пороге открытого сепаратизма, который проталкивается из Киева и начинается с невыполнения законов. То есть, когда слова Авакова и Луценко ни во что не ставятся, это может свидетельствовать лишь об одном: Одесса стала бандитской столицей и законы Украины для нее – ничто…

Дальше одесситы перевернули флаг Трухановской партии "Доверяй делам" и облили его жидкостью, которая символизировала кровь всех пострадавших активистов, которые боролись против произвола мэра-ворюги и его челяди. К облитой тряпке-символике прицепили фотографию улыбающегося Труханова с голым торсом на фоне морского побережья и подселили к зданию прокуратуры. А входные двери забросали импровизированными тряпками в красной краске, которые будто бы залиты кровью пострадавших.



Митингующие в Одессе



Под обласной прокуратурой

"Это только начало произвола, который будет вытворять Труханов, если мы будем молчать. А сейчас такими флагами надо украсить всю Одессу. Это настоящее лицо партии Труханова. Гляньте на это фото, где Гена стоит с обнаженным торсом с поднятым пальчиком и является таким "одобрямсом" на все то беззаконие, которое творится от его лица, Галантерника и Кисловского. На каждое унижение активиста-одобрямс от Гены...", – сказал к одесситам Чумаков.

Руководитель ВО "Автомайдан" Виталий Устименко, на которого осуществляли летом нападение за гражданскую деятельность, в очередной раз объяснил, почему ситуация в Одессе действительно критическая, а кровожадности местной преступной власти не занимать.

"Мы прекрасно понимаем, что борьба в Одессе – не политическая, а говорится о деятельности организованной преступной группы, которая пытается в кратчайший срок уничтожить наш с вами город. Для достижения целей эти люди не остановятся ни перед чем. Они готовы убивать, задерживать и калечить людей. Центральные органы власти не контролируют город и область на предмет незаконных действий доминирующей в городе преступной группировки. И если они не будут это контролировать, не привлекут к ответственности виновных, и дальше будут происходить убийства одесситов, которые имеют гражданскую позицию и не хотят превращать свой город в тотальный трэш без моря и без свежего воздуха", – отметил Устименко.



В прокуратуре Одесской области

Активист Юрий Никитин отметил бездействие местной прокуратуры. По его словам, одесситы за последние 5 лет по самым скандальным и важным вопросам беспредела не получили никакого ответа от прокуратуры.

А далее последовала красноречивая и абсурдная иллюстрация импотенции как местной, так и столичной прокуратуры. Все отправились к представителям прокуратуры, чтобы спросить, почему стройки продолжаются, и вручить обращение.

Оказалось, что Одесская областная прокуратура не может ничего сделать, чтобы прекратить незаконное строительство. Мол, это не в рамках их компетенции. А Луценко действовал не в рамках его полномочий, когда требовал остановить строительство.

По словам уполномоченного представителя, заместителя начальника управления Александра Малеева, дела рассматриваются в судах, и поэтому сейчас прокуратура не может перекрыть кислород незаконным стройкам, которые уже повлекли за собой массу конфликтов, столкновений и избиений активистов. То есть, она просто не имеет полномочий прекратить преступления, которые крушат город.

"У кого есть полномочия? У активистов, которые берут дубинки и ломают конструкции, а на них открывает производство прокуратура, у которой есть полномочия это делать?" – апеллировал силовикам Устименко.

Сегодня юридически подкованные активисты просто показали обществу, настолько местные силовики некомпетентны. Более того, работники прокуроры не смогли ответить, имеет ли их коллега юридическое образование, и как фамилия их столичного коллеги, который контролирует дело по апелляции по Летнему театру в Одессе. Таким образом, силовики лишь смогли зареестрировать обращение...

Напоследок активисты отметили, что им неинтересно проводить подобные мероприятия под прокуратурой, потому что те нерезультативны. Но очень показательны, потому что общество должно четко понимать, что правоохранительные органы их не будут защищать, и нужно брать ответственность на себя. Неравнодушные одесситы готовятся и дальше бороться против застроек на склонах и побережье города и препятствовать бандитской шайке всеми доступными и разрешенными законом методами.