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      Коктейль из изысканной музыки и напитков − в Украине состоялся XIX фестиваль Odessa JazzFest

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      Odessa Jazz Fest 2019 − фото, видео как прошел фестиваль в Одессе

      20-22 сентября на побережье Черного моря состоялся 19-й Международный фестиваль Odessa JazzFest.

      Свои авторские программы для гостей подготовили джазовые исполнители из Украины и 12 других стран мира, которые выступали на двух локациях: на сцене архитектурной достопримечательности города – Одесской филармонии – и под открытым небом в Летнем театре Городского сада. Зажигательной музыкой зрители наслаждались под изысканные напитки партнера праздника легендарного бренда KOKTEBEL.

      Джаз и коньяк – это два утонченных вида искусства, которые дополняют изысканность друг друга. Мы очень рады, что KOKTEBEL поддерживает именно наш джазовый фестиваль,
      – отмечает Наталья Ертнова, генеральный продюсер фестиваля Odessa JazzFest.

      Парнер фестивалю - Коктебель

      В этом году фестиваль объединил в себе разнообразные характеры современного джаза из Германии, Италии, Греции, Франции и Турции. Традиционными для Odessa JazzFest стали и выступления одесситов, которые достигли успехов в мире. Одним из них был блюзмен Александр Раков, который много лет назад покорил аудиторию Австралии.

      Море и джаз под открытым небом – состоялся ХІХ фестиваль Odessa JazzFest / смотрите видео 24 канала

      Одним из хедлайнеров фестиваля стал проект Trio Ivoire известного немецкого пианиста и композитора Ханса Людеманн.

      На фестивале мы сыграем не традиционную музыку. Вместе с коллегами мы объединились и создали совершенно новый проект, надеемся, что слушатели получили истинное удовольствие от нашего нового взгляда на джаз,
      – рассказал Ханс Людеманн.

      Trio Ivoire виступили на фестивалі

      Способствовать популяризации джаза уже стало доброй традицией для бренда KOKTEBEL. Его представители планируют и в дальнейшем поддерживать джазовые праздника. И обещают в следующем году еще более изысканный коктейль из хорошей музыки и изящных коньяков KOKTEBEL, созданных по классической технологии.

      Класичний джаз презентували виконавці

      Цьогоріч фестиваль поєднав у собі різноманітні характери джазу

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости культуры Новости Одессы Музыка Фестивали
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