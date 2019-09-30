Коктейль из изысканной музыки и напитков − в Украине состоялся XIX фестиваль Odessa JazzFest

20-22 сентября на побережье Черного моря состоялся 19-й Международный фестиваль Odessa JazzFest.

Свои авторские программы для гостей подготовили джазовые исполнители из Украины и 12 других стран мира, которые выступали на двух локациях: на сцене архитектурной достопримечательности города – Одесской филармонии – и под открытым небом в Летнем театре Городского сада. Зажигательной музыкой зрители наслаждались под изысканные напитки партнера праздника легендарного бренда KOKTEBEL.

Джаз и коньяк – это два утонченных вида искусства, которые дополняют изысканность друг друга. Мы очень рады, что KOKTEBEL поддерживает именно наш джазовый фестиваль,

– отмечает Наталья Ертнова, генеральный продюсер фестиваля Odessa JazzFest.

В этом году фестиваль объединил в себе разнообразные характеры современного джаза из Германии, Италии, Греции, Франции и Турции. Традиционными для Odessa JazzFest стали и выступления одесситов, которые достигли успехов в мире. Одним из них был блюзмен Александр Раков, который много лет назад покорил аудиторию Австралии.

Море и джаз под открытым небом – состоялся ХІХ фестиваль Odessa JazzFest / смотрите видео 24 канала

Одним из хедлайнеров фестиваля стал проект Trio Ivoire известного немецкого пианиста и композитора Ханса Людеманн.

На фестивале мы сыграем не традиционную музыку. Вместе с коллегами мы объединились и создали совершенно новый проект, надеемся, что слушатели получили истинное удовольствие от нашего нового взгляда на джаз,

– рассказал Ханс Людеманн.

Способствовать популяризации джаза уже стало доброй традицией для бренда KOKTEBEL. Его представители планируют и в дальнейшем поддерживать джазовые праздника. И обещают в следующем году еще более изысканный коктейль из хорошей музыки и изящных коньяков KOKTEBEL, созданных по классической технологии.