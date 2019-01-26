Одесса превратилась в сплошной каток, Лед вызвал массовые ДТП и задержку авиарейсов: фото

Гололед фактически парализовала Одессу. Мелкий дождь и небольшой мороз превратили тротуары и дороги областного центра в сплошной каток.

Так, лед вызвал около 80 ДТП на дорогах города за минувшие сутки, передает местное издание "Думская".

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В полиции подтверждают, что одной из главных причин аварий стали скользкие дороги.



ДТП из-за гололеда в Одессе

Кроме того, в аэропорту Одессы вечером 25 января обледенела взлетно-посадочная полоса, из-за чего несколько рейсов задерживались. Известно, что около двух часов "провисел" в небе Airbus 319 турецкой авиакомпании Turkish Airliners. Самолет сумел приземлиться только в 22: 40.



25 января, кроме льда на дорогах, из-за тумана была еще и плохая видимость, авиарейсы задерживались

До этого, еще днем 25 января в Одессе не сумел сесть самолет авиакомпании "Австрийские авиалинии", он улетел обратно в Вену.

По данным Гидрометцентра, с 26 по 28 января в Одессе и области сохранится гололед и гололедица. Правоохранители призывают водителей быть максимально внимательными и осторожными за рулем, а также – воздержаться от поездок на дальние расстояния.

Одесса превратилась в каток, смотрите видео:

В течение целого дня в Одессе усиленно работают коммунальные службы: тротуары и дороги города посыпают песком и солью.

Как уберечься во время гололеда?

- Подберите нескользящую обувь с подошвой на микропористой основе, отказавшись от высоких каблуков.

- Смотрите себе под ноги, старайтесь обходить опасные места. Если ледяную "лужу" обойти невозможно, то передвигайтесь по ней, как лыжник, небольшими скользящими шагами.

- Будьте предельно внимательны на проезжей части дороги: не торопитесь и тем более не бегите.

- Старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью.

- Наступать следует на всю подошву, ноги слегка расслабить в коленях.

- Руки по возможности должны быть свободны, старайтесь не носить тяжелые сумки, не держите руки в карманах – это увеличивает вероятность падения.

- Если поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения. В момент падения постарайтесь сгруппироваться, и, перекатившись, смягчить удар о землю. Не торопитесь подняться, осмотрите себя, нет ли травм, попросите прохожих людей помочь.