15:30
26 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Новый казус от Лаврова. Штрафы для росСМИ
      Вєсті Кремля
      23:41, 25 января
      Вести.UA: Супервозможности Вилкула. Пропагандистов РФ обидели в ПАСЕ
      Вєсті.UA
      20:11, 25 января
      Все знают, и ничего не делают: как на Харьковщине нагло разворовывают десятки гектаров леса
      ЦРУ
      09:00, 25 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Командировка в эпоху дефицита
      Згадати все
      22:21, 25 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА

      Одесса превратилась в сплошной каток, Лед вызвал массовые ДТП и задержку авиарейсов: фото

      66 Читати новину українською
      Гололедица в Одессе
      Гололедица в Одессе / Культурометр

      Гололед фактически парализовала Одессу. Мелкий дождь и небольшой мороз превратили тротуары и дороги областного центра в сплошной каток.

      Так, лед вызвал около 80 ДТП на дорогах города за минувшие сутки, передает местное издание "Думская".

      Читайте также: Во Львове выпало большое количество снега: город стоит в пробках

      В полиции подтверждают, что одной из главных причин аварий стали скользкие дороги.

      ДТП ожеледиця ожеледь
      ДТП из-за гололеда в Одессе

      Кроме того, в аэропорту Одессы вечером 25 января обледенела взлетно-посадочная полоса, из-за чего несколько рейсов задерживались. Известно, что около двух часов "провисел" в небе Airbus 319 турецкой авиакомпании Turkish Airliners. Самолет сумел приземлиться только в 22: 40.

      туман ожеледь Одеса лід
      25 января, кроме льда на дорогах, из-за тумана была еще и плохая видимость, авиарейсы задерживались

      До этого, еще днем 25 января в Одессе не сумел сесть самолет авиакомпании "Австрийские авиалинии", он улетел обратно в Вену.

      По данным Гидрометцентра, с 26 по 28 января в Одессе и области сохранится гололед и гололедица. Правоохранители призывают водителей быть максимально внимательными и осторожными за рулем, а также – воздержаться от поездок на дальние расстояния.

      Одесса превратилась в каток, смотрите видео:

      В течение целого дня в Одессе усиленно работают коммунальные службы: тротуары и дороги города посыпают песком и солью.

      Как уберечься во время гололеда?

      - Подберите нескользящую обувь с подошвой на микропористой основе, отказавшись от высоких каблуков.

      - Смотрите себе под ноги, старайтесь обходить опасные места. Если ледяную "лужу" обойти невозможно, то передвигайтесь по ней, как лыжник, небольшими скользящими шагами.

      - Будьте предельно внимательны на проезжей части дороги: не торопитесь и тем более не бегите.

      - Старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью.

      - Наступать следует на всю подошву, ноги слегка расслабить в коленях.

      - Руки по возможности должны быть свободны, старайтесь не носить тяжелые сумки, не держите руки в карманах – это увеличивает вероятность падения.

      - Если поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения. В момент падения постарайтесь сгруппироваться, и, перекатившись, смягчить удар о землю. Не торопитесь подняться, осмотрите себя, нет ли травм, попросите прохожих людей помочь.

      Теги: Новости Украины авиация Аварии и ДТП Новости Одессы Погода Непогода в Украине
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Легких рецептов не будет: как Украине преодолеть российскую агрессию
      сегодня , 13:00 Легких рецептов не будет: как Украине преодолеть российскую агрессию
      Павло Казарін 157
      "Укрзалізниця" платить більше: за якими цінами купують локомотиви і поїзди у світі
      сегодня , 12:00 "Укрзалізниця" платить більше: за якими цінами купують локомотиви і поїзди у світі
      Катерина Петренко 5595
      Школы в Луганске: репетитор для первоклашки и такса на взятки
      сегодня , 08:55 Школы в Луганске: репетитор для первоклашки и такса на взятки
      Ольга Черненко 851
      На грани войны: почему Венесуэлой руководят два президента
      25 января , 23:00 На грани войны: почему Венесуэлой руководят два президента
      Іван Яковина 862
      Історія про "євробляхи": як українці самі себе перехитрили
      25 января , 22:04 Історія про "євробляхи": як українці самі себе перехитрили
      Артем Овдієнко 3937
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Проект резолюции Европарламента по ситуации в Азовском море: о чем говорится в документе
       25 октября 2018 , 10:20
      Ежедневно на Евромайдан жертвуют до 350 000 гривен, - коменданты Евромайдана (Дополнено)
       18 февраля 2014 , 09:09 16
      Законы о доступном растаможивании направлены на подпись президенту
       22 ноября 2018 , 18:50
      Электрокар стоимостью 15 тысяч евро планируют собирать в Грузии
       8 января , 10:38
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук