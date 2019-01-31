"Одесса" сенсационно нанесла поражение "Запорожью", "Химик" получил очередную победу

В рамках украинской Суперлиги состоялись очередные матчи. Лидер чемпионата "Химик" уверенно разобрался с середняком турнирной таблицы – "Николаевом", а "Одесса" неожиданно одолела "Запорожье".

Николаев – Химик 72:88 (14:19, 19:24, 18:17, 21:28)

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"Николаев" принимал южненский "Химик" в рамках регулярного чемпионата Суперлиги, но статус домашней игры для команды Виталия Черния был лишь формальным, ведь проходил матч в Южном.

"Химик" захватил лидерство в дебюте игры благодаря лучшей реализации. Команда Виталия Степановского также лучше защищалась и быстрее переходила от защиты к нападению, поэтому и выиграла первую четверть.

Во второй десятиминутке "Николаеву" удалось прибавить в защите и сравнять счет на экваторе десятиминутки, но рывок "Химика" в конце первой половины вернул южненцам двузначное преимущество.

В третьей четверти южненцы контролировали ход игры и не подпускали соперника близко, а в конечной сняли все вопросы.

Одесса – Запорожье 95:88 (22:21, 27:27, 27:22, 19:18)

Старт матча остался за гостями, но еще в первой четверти одесситы сумели выровнять игру и даже выйти в лидеры. Команда Олега Юшкина завладела преимуществом на щитах и лучше атаковала с игры, в том числе по 11 очков еще в первой половине набрали Беликов и Хелманис.

Рывок хозяев, который начался на старте второй четверти команде Валерия Плеханова удалось "погасить" под ее занавес. Перед большим перерывом запорожцы оставили от преимущества соперника, которое достигало 11 очков, лишь 1 балл.



Фото: fbu.ua

На конечный 10-минутный отрезок игры команды вышли при +6 для хозяев, которые очень быстро превратились в 10 очков преимущества. Однако результативная игра американцев, в частности Хилла, который провел свой самый результативный матч сезона, позволила гостям нивелировать отставание за 3,5 минуты до финальной сирены.

Но последнее слово было за одесситами: чрезвычайно важный трехочковый Пустозвонова и меткие штрафные Хелманиса и Витолса вновь вывели хозяев на 6-очковую дистанцию и в этот раз они свое преимущество уже не отпустили.

Запорожцы боролись до последнего, но впервые в сезоне проиграли "Одессе", уступив со счетом 88:95.

Сейчас лидерство в турнирной таблице удерживает "Химик". В активе команды из Южного 35 очков. "Запорожье" хоть и проиграло, однако удержало вторую строчку. "Одесса" благодаря победе сравнялась с "Николаевом". Однако последние сыграли на один матч меньше.

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