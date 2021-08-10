Водитель BMW также наехал на остановку общественного транспорта. Авария произошла ориентировочно 10 августа.

К теме В страшном ДТП возле Обухова погиб годовалый ребенок: машины смяло – фото

В Одессе посреди улицы столкнулись несколько автомобилей

В полиции рассказали, что по предварительной информации, водитель автомобиля BMW, двигаясь по улице Фонтанская дорога, не справился с управлением. Именно поэтому столкнулся с автомобилями Skoda, Audi, BMW.

После этого он заехал на остановку общественного транспорта.

В результате аварии в больницу попал водитель BMW,

– сообщили патрульные.



Полиция в комментарии 24 каналу сообщила, что сейчас еще выясняют обстоятельства ДТП. По неподтвержденной информации СМИ, также пострадали две женщины, которые находились на остановке. Также СМИ сообщили, ссылаясь на слова одного из очевидцев, что водитель серебристого BMW имел признаки алкогольного опьянения.

В Одессе столкнулись несколько автомобилей, пострадал один водитель / Фото Odessa.online

Последние ДТП в Украине: коротко