Водитель BMW также наехал на остановку общественного транспорта. Авария произошла ориентировочно 10 августа.
К теме В страшном ДТП возле Обухова погиб годовалый ребенок: машины смяло – фото
В Одессе посреди улицы столкнулись несколько автомобилей
В полиции рассказали, что по предварительной информации, водитель автомобиля BMW, двигаясь по улице Фонтанская дорога, не справился с управлением. Именно поэтому столкнулся с автомобилями Skoda, Audi, BMW.
После этого он заехал на остановку общественного транспорта.
В результате аварии в больницу попал водитель BMW,
– сообщили патрульные.
Полиция в комментарии 24 каналу сообщила, что сейчас еще выясняют обстоятельства ДТП. По неподтвержденной информации СМИ, также пострадали две женщины, которые находились на остановке. Также СМИ сообщили, ссылаясь на слова одного из очевидцев, что водитель серебристого BMW имел признаки алкогольного опьянения.
В Одессе столкнулись несколько автомобилей, пострадал один водитель / Фото Odessa.online
Последние ДТП в Украине: коротко
- В селе Рудники 8 августа произошло смертельное ДТП – неизвестный водитель сбил 46-летнего мужчину. Пострадавший погиб на месте аварии.
- 9 августа в оккупированном Донецке на одном из перекрестков произошло ужасное ДТП с участием автомобиля скорой помощи. Очевидцы рассказали, что в ДТП со скорой виноват другой участник инцидента – микроавтобус, который не пропустил машину скорой помощи на перекрестке. В аварии погибли фельдшер и пациент.
- Ночью 9 августа в Винницкой области произошла страшная авария. По предварительной информации, легковушка Chery Tiggo въехала в заднюю часть мотоблока. 20-летняя беременная пассажирка мотоблока получила травмы, от которых умерла в больнице. Водитель авто и его пассажирка получили незначительные травмы.