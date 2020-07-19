На местном пляже Одессы произошла ужасная трагедия. 12-летний мальчик упал с обрыва и получил несовместимые с жизнью травмы.

Сейчас сотрудники Шевченковского отделения полиции устанавливают обстоятельства трагедии. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.

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Детали трагедии

В ночь на 19 июля 12-летний мальчик в компании своего друга гуляли по пляжу без сопровождения взрослых. Детей примерно в 3:00 увидел охранник одного из заведений и начал вызывать полицию.

Мальчик, услышав это, бросился бежать, не рассчитал расстояние и упал с обрыва,

– говорится в сообщении.

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От полученных телесных повреждений 12-летний мальчик скончался на месте. Событие квалифицировали по статье 115 об умышленном убийстве с пометкой "несчастный случай".