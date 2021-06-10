В полицию относительно инцидента обратились 8 июня. Это сделал сын потерпевшей, который в момент нападения был на работе.

Другой случай Обещали снять порчу с денег: в Киеве пенсионерок обманывали "гадалки"



Телефон, который украли у пенсионерки / Фото Нацполиции

Больше об этом ограблении

Пенсионерка предоставила следователям детальное описание напавшей. Уже через час правоохранители задержали подозреваемую.

Ею оказалась жительница Суворовского района из многодетной семьи. Правоохранители ее быстро нашли, потому что девушка ранее уже попадала в поле зрения правоохранителей.

Задержанная рассказала, что зайдя в квартиру увидела старушку, которая спит. Когда пенсионерка проснулась, начала кричать. Тогда 17-летняя начала угрожать, чтобы ей не сопротивлялись. Однако это подействовало не на долго.

Когда я выходила, она начала снова кричать. Я взяла лопату и сказала, что сейчас ударю. Потом она немного помолчала и снова начала кричать. Тогда я пригрозила ножницами,

– рассказала подозреваемая.



Ключи от дома ограбленной пенсионерки / Фото Нацполиции

Потом девушка начала давать бабушке пощечины, пока та не упала и не ударилась о кровать. После этого она заперла квартиру снаружи и убежала.

Что она украла:

ключи от дома;

старый мобильный телефон Nokia;

ноутбук.

Во время обыска в доме злоумышленницы не нашли только ноутбук. Она призналась, что уже продала его в ломбарде

Допрос задержанной за ограбление пенсионерки: видео Нацполиции

Какое наказание возможно за такое преступление

Правоохранители открыли уголовное производство по статье о разбое с проникновением в жилище. Если суд признает девушку виновной, ей грозит от 7 до 12 лет тюрьмы. Также у нее могут конфисковать имущество.

Обратите внимание! В Одесской области 17 мая мужчина попросил немного водки у 80-летней пенсионерки. Старушка впустила его в дом, однако вместо благодарности получила удар палкой по голове. Злоумышленник похитил кошелек и убежал в соседнее село, а женщина попала в больницу.