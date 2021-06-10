Угрожала лопатой и ножницами: в Одессе 17-летняя ограбила старушку – видео

В Одессе в дом пожилой женщины забралась 17-летняя девушка. Она угрожала ножницами и лопатой 79-летней женщине. Потом еще и побила, ограбила и убежала. Однако, через некоторое время злоумышленницу быстро задержали.

В полицию относительно инцидента обратились 8 июня. Это сделал сын потерпевшей, который в момент нападения был на работе.

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Телефон, который украли у пенсионерки / Фото Нацполиции

Больше об этом ограблении

По словам девушки, зайдя в помещение, она увидела спящую старушку. Когда пенсионерка проснулась, то начала кричать. Тогда же 17-летняя начала угрожать ей, чтобы не сопротивлялась.

Когда я выходила, она начала снова кричать. Я взяла лопату и сказала, что сейчас ударю. Потом она немного помолчала и снова начала кричать. Тогда я пригрозила ножницами,

– рассказала злоумышленница.

Потом девушка начала давать бабушке пощечины, пока та не упала и не ударилась о кровать. После этого она заперла квартиру снаружи и убежала.

Что она украла:

ключи от дома;

старый мобильный телефон Nokia;

ноутбук.



Ключи от дома ограбленной пенсионерки / Фото Нацполиции

Что известно о злоумышленнице

Пенсионерка предоставила следователям подробное описание своей нападающей. Уже через час правоохранители задержали подозреваемую.

Ею оказалась жительница Суворовского района из многодетной семьи. Правоохранители ее быстро нашли, потому что девушка ранее уже попадала в поле их зрения.

Во время обыска в доме злоумышленницы не нашли только ноутбук. Она призналась, что уже продала его в ломбарде

Допрос задержанной за ограбление пенсионерки: видео Нацполиции

Какое наказание возможно за такое преступление

Правоохранители открыли уголовное производство по статье о разбое с проникновением в жилище. Если суд признает девушку виновной, ей грозит от 7 до 12 лет тюрьмы. Также у нее могут конфисковать имущество.