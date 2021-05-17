Инцидент произошел в ночь на 17 мая. Двое детей вылезли в окно из квартиры на Молдованке. Они пошли к соседям просить помощи. Те, в свою очередь, обратились в службу по делам детей и полицию.

Взрослые позвонили напрямую главе департамента ОГА. Совместно с правоохранителями они спасли 3 малышей. К теме Выглядела неадекватной: в Одессе прохожих шокировало поведение женщины с младенцем – видео Что известно об инциденте Накануне родители 3 детей закрыли их в квартире в Приморском районе и ушли в неизвестном направлении. Голодных и перепуганных, их вытащили соседи через форточку. Пока добирались до райотдела, по дороге встретили горе-родителей с третьим ребенком,

– сообщила начальница Службы по делам детей Одесского горсовета Юлия Никандрова. Правоохранители сразу доставили родителей в отделение полиции. Каково состояние детей Новости неутешительные: состояние всех 3 детей запущенное.

В семье проживали две девочки и мальчик.

У младшего ребенка – раны на шее и под глазом.

В полицию вызвали еще и бригаду медиков.

Правоохранители проверили условия, в которых жили дети. Начальница службы по делам детей коротко резюмировала, что это ад. Обратите внимание! За неделю с 10 по 16 мая в Приморском районе Одессы Служба по делам детей спасла 17 несовершеннолетних из неблагополучных семей.