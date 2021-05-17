Вылезли в окно и просили помощи у соседей: в Одессе спасли детей из неблагополучной семьи
Инцидент произошел в ночь на 17 мая. Двое детей вылезли в окно из квартиры на Молдованке. Они пошли к соседям просить помощи. Те, в свою очередь, обратились в службу по делам детей и полицию.
Источник:фейсбук Юлии Никандровой
Взрослые позвонили напрямую главе департамента ОГА. Совместно с правоохранителями они спасли 3 малышей.
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Что известно об инциденте
Накануне родители 3 детей закрыли их в квартире в Приморском районе и ушли в неизвестном направлении.
Голодных и перепуганных, их вытащили соседи через форточку. Пока добирались до райотдела, по дороге встретили горе-родителей с третьим ребенком,
– сообщила начальница Службы по делам детей Одесского горсовета Юлия Никандрова.
Правоохранители сразу доставили родителей в отделение полиции.
Каково состояние детей
- Новости неутешительные: состояние всех 3 детей запущенное.
- В семье проживали две девочки и мальчик.
- У младшего ребенка – раны на шее и под глазом.
- В полицию вызвали еще и бригаду медиков.
- Правоохранители проверили условия, в которых жили дети. Начальница службы по делам детей коротко резюмировала, что это ад.
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