О заминировании здания на улице Балковской сообщили примерно в 15 часов. Кто это сделал – неизвестно.

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На место сразу отправили взрывотехников, следственно-оперативную группу и кинологов.
Также в суд приехали работники ГСЧС.

Они обыскали все здание суда и ничего не нашли. Поэтому впоследствии правоохранители сообщили об окончании проверки.

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