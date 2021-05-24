Искали взрывчатку в суде: в Одессе случилось очередное "заминирование"

24 мая 2021 , 13:46
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Источник:

Полиция Одесской области

Полиции Одессы сообщили о заминировании суда Приморского района города. Туда сразу направили специалистов, однако никакой взрывчатки не нашли.

О заминировании здания на улице Балковской сообщили примерно в 15 часов. Кто это сделал – неизвестно.

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На место сразу отправили взрывотехников, следственно-оперативную группу и кинологов.
Также в суд приехали работники ГСЧС.

Они обыскали все здание суда и ничего не нашли. Поэтому впоследствии правоохранители сообщили об окончании проверки.

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Автор: Олександр Марчак