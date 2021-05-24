Искали взрывчатку в суде: в Одессе случилось очередное "заминирование"

Полиции Одессы сообщили о заминировании суда Приморского района города. Туда сразу направили специалистов, однако никакой взрывчатки не нашли.

О заминировании здания на улице Балковской сообщили примерно в 15 часов. Кто это сделал – неизвестно.

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На место сразу отправили взрывотехников, следственно-оперативную группу и кинологов.

Также в суд приехали работники ГСЧС.

Они обыскали все здание суда и ничего не нашли. Поэтому впоследствии правоохранители сообщили об окончании проверки.

Другие громкие фейковые заминирования

В полицию 5 мая позвонил мужчина, который сообщил о взрывчатке в помещении Верховной Рады. Никакой бомбы там не нашли, а впоследствии задержали минера.

На электронную почту школы в Броварах 18 мая направили письмо о якобы наличии в помещении заведения взрывчатки. Педагоги сразу вызвали работников экстренных служб, а также начали выводить детей из здания. Взрывчатки там не было.

Вечером 6 мая коммунальщикам пришлось закрывать на вход и выход один из вестибюлей станции метро "Крещатик". Это случилось из-за сообщения о взрывчатке, которую там так и не нашли.