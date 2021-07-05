По прогнозу синоптиков, непогода в Одесской области будет бушевать в течение 5 июля. Во всей области ожидается гроза.

Важно Прогноз погоды на 5 июля: грозы не отступят, но будет тепло

Последствия непогоды в Одессе

Из-за сильных дождей в городе затопило ряд улиц. В частности, машины плавают по улицам:

Водопроводная,

Балковская,

Среднефонтанская,

Армейская,

Инглези,

Приморская,

Мельницкая.

Центр также заблокировала непогода. Некоторый общественный транспорт изменил маршрут. К примеру:

троллейбус №8 сокращен до улицы Химической;

на трамвайном маршруте №20 работает маршрутное такси.

Какой будет погода в Одесской области

В Одесской области в течение 5 июля ожидается дождь, гроза и ветер 9 – 14 метров в секунду. Видимость на дорогах во время дождя 1 – 2 километра.

Грозы пленили Украину

5 июля синоптики обещают переменную облачность. В Украине предупреждают о грозах и дождях. Ветер преимущественно северо-восточный 5 – 10 метров в секунду. Температура составит +24...+29 градусов.

В Одессе ожидается дождь, гроза и ветер 9 – 14 м/с. В Одесской области – днем сильный дождь и гроза.

На автодорогах области видимость во время дождя 1 – 2 км.