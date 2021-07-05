По прогнозу синоптиков, непогода в Одесской области будет бушевать в течение 5 июля. Во всей области ожидается гроза.
Важно Прогноз погоды на 5 июля: грозы не отступят, но будет тепло
Последствия непогоды в Одессе
Из-за сильных дождей в городе затопило ряд улиц. В частности, машины плавают по улицам:
- Водопроводная,
- Балковская,
- Среднефонтанская,
- Армейская,
- Инглези,
- Приморская,
- Мельницкая.
Центр также заблокировала непогода. Некоторый общественный транспорт изменил маршрут. К примеру:
- троллейбус №8 сокращен до улицы Химической;
- на трамвайном маршруте №20 работает маршрутное такси.
Какой будет погода в Одесской области
В Одесской области в течение 5 июля ожидается дождь, гроза и ветер 9 – 14 метров в секунду. Видимость на дорогах во время дождя 1 – 2 километра.
Грозы пленили Украину
5 июля синоптики обещают переменную облачность. В Украине предупреждают о грозах и дождях. Ветер преимущественно северо-восточный 5 – 10 метров в секунду. Температура составит +24...+29 градусов.
В Одессе ожидается дождь, гроза и ветер 9 – 14 м/с. В Одесской области – днем сильный дождь и гроза.
На автодорогах области видимость во время дождя 1 – 2 км.