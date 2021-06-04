В Одессе активист требовал 80 тысяч гривен за "крышевание" бизнеса

Руководитель общественной организации в Одессе требовал у предпринимательницы плату за "крышевание" бизнеса. Такса составляла 80 тысяч гривен в месяц.

Женщина обратилась в полицию. Вымогателя задержали при получении второй части денег.

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Что известно о вымогательстве

44-летний мужчина требовал деньги за "безопасность" ее бизнеса.

В случае невыполнения – угрожал расправой и уничтожением ее имущества.

Вещественные доказательства / Фото Нацполиция

Жительница Одессы обратилась к правоохранителям.

Они задержали вымогателя 3 июня во время получения денег.



Изъятые средства / Фото Нацполиция

Полицейские также провели обыски по месту жительства и нашли доказательства.

Сейчас решают вопрос об объявлении о подозрении.

За содеянное ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Задержание активиста, вымогавшего деньги: видео

Дополнительная информация об активисте

Как сообщает "Думская", активистом-вымогателем является Евгений Резвушкин, лидер организации "Автомайдан Одесса". Он также имеет частную охранную фирму "Варта города". Злоумышленник неоднократно попадал в поле зрения полиции из-за хулиганства, незаконного обращения с оружием и насилия в отношении сотрудников полиции.

Случай с вымогательством денег – не единственный. Мужчина требовал 15 тысяч гривен от предпринимателя, у которого незаконный зал игровых автоматов. Кроме того, Резвушкин фигурирует в деле о разграблении царского скифского кургана в селе Скобелево Казанковского района Николаевской области.