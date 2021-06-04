В Одессе активист требовал 80 тысяч гривен за "крышевание" бизнеса

Руководитель общественной организации в Одессе требовал у предпринимательницы плату за "крышевание" бизнеса. Такса составляла 80 тысяч гривен в месяц.
Женщина обратилась в полицию. Вымогателя задержали при получении второй части денег.
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Что известно о вымогательстве
- 44-летний мужчина требовал деньги за "безопасность" ее бизнеса.
- В случае невыполнения – угрожал расправой и уничтожением ее имущества.
- Жительница Одессы обратилась к правоохранителям.
- Они задержали вымогателя 3 июня во время получения денег.
Изъятые средства / Фото Нацполиция
- Полицейские также провели обыски по месту жительства и нашли доказательства.
- Сейчас решают вопрос об объявлении о подозрении.
- За содеянное ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.
Задержание активиста, вымогавшего деньги: видео
Дополнительная информация об активисте
Как сообщает "Думская", активистом-вымогателем является Евгений Резвушкин, лидер организации "Автомайдан Одесса". Он также имеет частную охранную фирму "Варта города". Злоумышленник неоднократно попадал в поле зрения полиции из-за хулиганства, незаконного обращения с оружием и насилия в отношении сотрудников полиции.
Случай с вымогательством денег – не единственный. Мужчина требовал 15 тысяч гривен от предпринимателя, у которого незаконный зал игровых автоматов. Кроме того, Резвушкин фигурирует в деле о разграблении царского скифского кургана в селе Скобелево Казанковского района Николаевской области.