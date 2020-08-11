В Одессе на пляже "Лузановка" полицейские и активисты спасли осла. Его хозяин, называющий себя буддистским монахом, долгое время издевался над животным.

Во время пляжного отдыха неравнодушная женщина обратила внимание на осла, который изнывал от усталости, но продолжал развлекать публику, сообщает Думская.

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Его хозяин зарабатывал тем, что за деньги катал отдыхающих на замученном животном. "Клиентами" несчастного осла становились даже взрослые мужчины крепкого телосложения. Когда животное двигалось слишком медленно, его жестоко били.

Хозяин пытался покончить с собой

Очевидица сняла издевательства над животным на видео и поделилась им в сети. Ролик привлек внимание местных активистов. Совместно с полицейскими они силой забрали осла у горе-владельца. Во время освобождения животного вспыхнула схватка. Когда хозяин понял, что "кормильца" ему таки не оставят, то перерезал себе вены. Полицейским удалось спасти мужчину.

У осла – катастрофические проблемы со здоровьем

Спасенное животное привезли в местный зоопарк. Теперь его ждет лечение и длительная реабилитация.

У него есть образования на шее, на боках. Это могут быть отеки или гематомы. Наши врачи такого не видели раньше. Также продавлен хребет. Вероятно, на нем долгое время катались тяжелые люди. Также у животного есть проблемы с пищеварением. Либо от стресса, либо от неправильного питания,

– рассказал Игорь Беляков, директор зоопарка.

По словам очевидцев, мужчину с ослом на одесском пляже знают давно. Весной 2020 года журналист Давид Григорян даже взял у горе-хозяина интервью.

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Миротворец в Чечне и защитник московского Белого дома

Мужчину зовут Александр, и ему уже очень много лет. С ишаком по кличке Лузан они жили в одной комнате. Питались тем, что приносили соседи, а еще – отходами из школьной столовой. Александр не отрицал, что катает на осле отдыхающих. Однако тогда он проявлял к животному искреннюю любовь и заботу. Лузан был ему другом.

Александр и Лузан / MUSE

В доверительной беседе с журналистом мужчина сообщил, что уже 45 лет путешествует по миру. Многое за жизнь повидал и пережил. Одно из самых ярких воспоминаний – знакомство с буддистским монахом в августе 1991 года во время защиты московского Белого дома (здание российского правительства – 24 канал). Впоследствии Александр и сам начал исповедовать буддизм. В ходе интервью мужчина называл себя буддистским монахом.

Во время первой Чеченской войны Александр уехал на фронт, как миротворец. За участие в мирном марше его задержали сотрудники ФСБ. Ужасы тюрьмы и пытки над чеченцами Александр вспоминал со слезами на глазах. Правдивость своих слов подтверждал многочисленными фотографиями.