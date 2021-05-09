В Одессе 9 мая состоялась акция "Бессмертного полка" на Аллее Славы. Во время нее две женщины выкрикивали лозунг "Слава Новороссии!".

Возмутительное видео опубликовал телеграм-канал "Новости Одесса". На кадрах видно как женщины с коммунистической символикой выкрикивают сепаратистские лозунги.

Важно Драка и запрещенная атрибутика: как отмечают День победы в городах Украины – фото, видео

Одна из женщин повесила себе на грудь шнурки цвета георгиевской ленты – оранжевый и черный. Вместе с другой женщиной неизвестная кричала "Слава Новороссии!". Правоохранители оперативно отреагировали на инцидент и задержали провокаторок.

В Одессе на Аллее Славы выкрикивали сепаратистские лозунги: смотрите видео

Интересно, что это не единственный инцидент, произошедший во время акции "Бессмертного полка" в Одессе. Чуть позже полиция задержала мужчину, который кричал "Одесса – русский город".

Как сообщил один из правоохранителей, участника акции увезли в Приморский участок полиции. После этого на Аллее Славы произошли столкновения. Люди уверяли, что их знакомого задержали незаконно и скандировали "Фашизм не пройдет" и "Долой бандер".

Обратите внимание! По последним данным, полицейские задержали шестерых нарушителей общественного порядка.

Как прошла акция "Бессмертного полка" в Одессе / Фото "Суспільне", "Культометр"