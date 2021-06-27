Так, на пляже "Ланжерон" еще утром негде было положить полотенца. В воскресенье людей здесь очень много.

Кстати Стихия обрушилась на Одессу: город у моря ушел под воду – ВИДЕО, фото

Пляжи заполнены, несмотря на то, что накануне Одессу захватила непогода.

Накануне Одессу затопило

Вечером 26 июня в Одессе был сильный ливень с грозой. В итоге город "поплыл".

Дождь залил прибрежный район Аркадия. Здешние улицы и лестницы превратились в горные реки.

В городе ударила гроза, а на небе начали появляться молнии. За одну минуту их можно было одновременно наблюдать в разных районах Одессы.

Также из-за непогоды несколько самолетов не смогли приземлиться. Речь идет о SkyUp, МАУ, Ryanair, Turkish Airlines.

Смотрите видео, Как Одесса "плывет":