В Одессе аншлаг: пробки по дороге на море превратились в переполненные пляжи
27 июня 2021 , 13:02Читати новину українською
Источник:"Сегодня"
В Одессе 27 июня пляжи переполнены отдыхающими. При этом о карантинных ограничениях, в частности, дистанции или масках, никто и не слышал.
Так, на пляже "Ланжерон" еще утром негде было положить полотенца. В воскресенье людей здесь очень много.
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Пляжи заполнены, несмотря на то, что накануне Одессу захватила непогода.
Накануне Одессу затопило
- Вечером 26 июня в Одессе был сильный ливень с грозой. В итоге город "поплыл".
- Дождь залил прибрежный район Аркадия. Здешние улицы и лестницы превратились в горные реки.
- В городе ударила гроза, а на небе начали появляться молнии. За одну минуту их можно было одновременно наблюдать в разных районах Одессы.
- Также из-за непогоды несколько самолетов не смогли приземлиться. Речь идет о SkyUp, МАУ, Ryanair, Turkish Airlines.
Смотрите видео, Как Одесса "плывет":