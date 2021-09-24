Авария произошла на улице Водопроводной в 12:50. Столкновение с пилой снял видеорегистратор автомобиля рядом.

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Место аварии после того, как это произошло: смотрите видео ютуба "Думская"

Пассажирка ударилась головой

В подписи к записи отмечается, что пострадала только пассажирка автомобиля. Она ударилась головой о лобовое стекло. Однако неизвестно, какие травмы она получила.

На видео видно, что легковушка ехала не слишком быстро, но она вообще не тормозила. Поэтому скорости было достаточно, чтобы вызвать опасную аварию.

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Другая авария в этот день

На Харьковщине 24 сентября с грузовика начали падать деревянные бревна. Они посыпались на бус, который ехал позади.

Из-за этого микроавтобус слетел с дороги в кювет. На место сразу вызвали правоохранителей и скорую помощь.