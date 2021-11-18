В Одессе авто пожарных влетело в МАФ и снесло терминал: видео момента аварии

На улице Вильямса в Одессе 18 ноября пожарный автомобиль влетел в придорожный МАФ. Точку продажи табачных изделий спас только стоявший рядом терминал.

Поэтому будку задело не сильно, и люди не пострадали. Впоследствии спасатели рассказали журалистам подробнее об этой аварии.

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Кто спровоцировал аварию

В ГСЧС Одесской области сообщили, что произошло ДТП, в 12:44. Там отметили, что спасательный автомобиль как раз ехал тушить пожар на улице Ильфа и Петрова. Поэтому у него были включены проблесковые маячки.

Момент аварии с пожарным авто: смотрите видео



Аварию вызвала легковушка Hyundai Sonata, которая резко начала поворачивать на перекрестке. На видео аварии заметно, что она практически перекрыла дорогу. Однако спасатели успели среагировать на маневр и избежали жесткого столкновения.

Последствия аварии на улице Вильямса в Одессе: смотрите видео

На видео, которые сняли уже после аварии, заметно, что терминал не только повалили. Он был прижат к земле и немного деформировался.

Пожарные влетели в МАФ / Фото "7 канала" и скриншоты 24 канала

Другая авария с автомобилем ГСЧС

15 августа в ДТП попало авто спасателей города Северодонецк Луганской области. Это тоже произошло из-за другого автомобиля, который совершил резкий маневр.

Чтобы избежать столкновения, водитель пожарного авто начал резко тормозить. Это привело к жесткому перевороту, из-за чего в аварии пострадали несколько сотрудников спасательной службы.