В Одессе автокран протаранил пассажирский автобус: есть раненые – фото, видео

19 июля 2021 , 21:14
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Патрульная полиция Одесской области

В Одессе 19 июля произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автокрана врезался в маршрутку Mercedes Benz, ехавшую по улице Степной. В результате маневра, пассажирский автобус протаранила стрела автокрана.

ДТП произошло на углу улиц Степной и Богдана Хмельницкого в Одессе. Водитель самоходного автокрана Kobelco выезжал с придомовой территории и не убедился в безопасности движения.

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В результате произошло столкновение: стрела автокрана врезалась в лобовое стекло маршрутки №115. На видео, которое опубликовали в соцсетях, видно, что пассажиры выбрались из автобуса самостоятельно через заднюю дверь.


Автокран протаранил маршрутку / Фото Патрульной полиции


Автокран врезался в маршрутку / Фото Патрульной полиции

Двое пассажиров маршрутки получили травмы и обратились к медикам за помощью. После осмотра их отпустили домой.

Смотрите видео с места ДТП в Одессе:

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Автор: Євгенія Пласконь