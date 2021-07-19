В Одессе автокран протаранил пассажирский автобус: есть раненые – фото, видео
Источник:Патрульная полиция Одесской области
В Одессе 19 июля произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автокрана врезался в маршрутку Mercedes Benz, ехавшую по улице Степной. В результате маневра, пассажирский автобус протаранила стрела автокрана.
ДТП произошло на углу улиц Степной и Богдана Хмельницкого в Одессе. Водитель самоходного автокрана Kobelco выезжал с придомовой территории и не убедился в безопасности движения.
Интересно Спутали с Москвой: под Одессой чеченцы с автоматами устроили стрельбу и дрифт
В результате произошло столкновение: стрела автокрана врезалась в лобовое стекло маршрутки №115. На видео, которое опубликовали в соцсетях, видно, что пассажиры выбрались из автобуса самостоятельно через заднюю дверь.
Автокран протаранил маршрутку / Фото Патрульной полиции
Автокран врезался в маршрутку / Фото Патрульной полиции
Двое пассажиров маршрутки получили травмы и обратились к медикам за помощью. После осмотра их отпустили домой.
Смотрите видео с места ДТП в Одессе:
Автокран протаранил автобус на Молдаванке: смотрите видео
Последние ДТП в Украине:
- На трассе Одесса – Киев в Разделянском районе произошло страшное ДТП. Джип разорвало на части, водитель погиб мгновенно. Погибшим может оказаться чиновник автодора.
- На Волыни 18 июля легковушка с 11 пассажирами влетела в дерево. Погибло 3 человека. Медики борются за жизнь 7-летнего мальчика.
- Возле Ивано-Франковска утром 19 июля произошла авария. Погиб футболист Игорь Цимбалистый.