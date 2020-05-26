В Одессе автомобиль влетел в "скорую", которая приехала по вызову на место ДТП: фото

На Николаевской дороге в Одессе в ночь на 26 мая произошла двойная авария. В "скорую", которая прибыла по вызову на место ДТП, врезался другой автомобиль. Медикам удалось отскочить, они чудом не пострадали.

Двойное ДТП произошло ночью 26 мая в одесской Лузановке, пишет "Думская".

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Что известно о первой аварии

ДТП, на место которого вызвали медиков "скорой", случилось ночью. На пешеходном переходе автомобиль Toyota Prius сбил двух человек.

На место прибыла "скорая"

Фельдшеры вышли из "скорой" и подошли к пострадавшим. В это время в "скорую" на полной скорости врезался автомобиль Daewoo Lanos. К счастью, медики успели отскочить и чудом не пострадали.



В "скорую", которая прибыла на вызов, врезался автомобиль / Фото "Думская"

Полиция выясняет, почему водитель вовремя не затормозил.

Машина неслась на большой скорости / Фото "Думская"

К слову, на Николаевской дороге, где произошли ДТП, часто превышают скорость.