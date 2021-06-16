В Одессе автомобилист подрался с водителем электробайка: наносили удары дубинкой и шлемом

Инцидент зафиксировали на видео сразу несколько очевидцев. Они сообщили, что это случилось после аварии. Водитель электросамоката наносил удары шлемом, а его оппонент дубинкой.

Драка происходила на улице Среднефонтанской. О ней сообщили 15 июня.

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Решали, кто виноват

По словам свидетелей, автомобиль Toyota столкнулся электроскутером и тот упал. Пока неизвестно, когда именно это случилось.

После этого водитель двухколесного решил использовать, как оружие шлем. Также на видео видно, что мужчина открывал пассажирскую дверь автомобиля.

В результате водитель легковушки не удержался и вышел из транспорта. Он взял для разрешения спора предмет похожий на палку. В момент, когда скутерист бил шлемом по стеклу, водитель взял из авто предмет, похожий на нож.

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Были ли раненные в результате инцидента – неизвестно. Правоохранители пока никак не комментировали это событие.

Журналисты 24 канала пытались связаться с центром коммуникации полиции Одесской области. Однако там не поднимают трубку.