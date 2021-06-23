В Одессе бабушка прыгнула с многоэтажки: оставила предсмертную записку – фото

На улице Армейской в Одессе пожилая женщина выпрыгнула с балкона многоэтажного дома. При осмотре места трагедии, обнаружили ее предсмертную записку.

Трагедия произошла утром 23 июня. Умершей было примерно 84 года (родилась в 1937 году).

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Двор, где пожилая женщина прыгнула с балкона / Фото телеграм "7 канал"

Где была записка

Пенсионерка выпрыгнула с балкона 9 этажа.

Поэтому после падения бабушка сразу умерла от полученных травм.

Впоследствии следователи обнаружили документы погибшей.

Именно среди них была спрятана предсмертная записка.

Однако, что в ней было написано – неизвестно.

Правоохранители считают, что это было самоубийством.



Тело женщины, которая прыгнула с многоэтажки в Одессе / Фото телеграм "7 канал"