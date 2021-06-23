В Одессе бабушка прыгнула с многоэтажки: оставила предсмертную записку – фото

23 июня 2021 , 16:51
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Источник:

Полиция Одесской области

На улице Армейской в Одессе пожилая женщина выпрыгнула с балкона многоэтажного дома. При осмотре места трагедии, обнаружили ее предсмертную записку.

Трагедия произошла утром 23 июня. Умершей было примерно 84 года (родилась в 1937 году).

Другой случай В Днепре пенсионерка выпала с балкона 9 этажа: у нее не было близких родственников


Двор, где пожилая женщина прыгнула с балкона / Фото телеграм "7 канал"

Где была записка

  • Пенсионерка выпрыгнула с балкона 9 этажа.
  • Поэтому после падения бабушка сразу умерла от полученных травм.
  • Впоследствии следователи обнаружили документы погибшей.
  • Именно среди них была спрятана предсмертная записка.
  • Однако, что в ней было написано – неизвестно.
  • Правоохранители считают, что это было самоубийством.


Тело женщины, которая прыгнула с многоэтажки в Одессе / Фото телеграм "7 канал"

Обратите внимание! В Одессе на проспекте Небесной сотни 15 июня пожилой мужчина хотел покончить с собой. Он планировал прыгнуть с собственного балкона. Однако его остановили спасатели. Во время спасения мужчина сопротивлялся.