В Одессе бабушка прыгнула с многоэтажки: оставила предсмертную записку – фото

На улице Армейской в Одессе пожилая женщина выпрыгнула с балкона многоэтажного дома. При осмотре места трагедии, обнаружили ее предсмертную записку.
Трагедия произошла утром 23 июня. Умершей было примерно 84 года (родилась в 1937 году).
Другой случай В Днепре пенсионерка выпала с балкона 9 этажа: у нее не было близких родственников
Двор, где пожилая женщина прыгнула с балкона / Фото телеграм "7 канал"
Где была записка
- Пенсионерка выпрыгнула с балкона 9 этажа.
- Поэтому после падения бабушка сразу умерла от полученных травм.
- Впоследствии следователи обнаружили документы погибшей.
- Именно среди них была спрятана предсмертная записка.
- Однако, что в ней было написано – неизвестно.
- Правоохранители считают, что это было самоубийством.
Тело женщины, которая прыгнула с многоэтажки в Одессе / Фото телеграм "7 канал"