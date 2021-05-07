В полиции открыли уголовное производство за вымогательство денег. Сейчас они в следственном изоляторе.

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Что известно о преступниках

  • Требовали деньги двое жителей Суворовского района 27-ми и 33-х лет.
  • Мужчины считали себя криминальными авторитетами, которым предприниматель должен был платить ежемесячную "дань" за "крышевание".

Вимагання в Одесі за кришування криміналітетом
Вещественные доказательства получения "дани"/ Фото Нацполиция

  • Они угрожали ему насилием и уничтожением имущества, если тот откажется платить вовремя.
  • Тогда предприниматель обратился в полицию.
  • В течение 2 месяцев он сотрудничал с правоохранителями, которые собирали доказательства в этом преступлении.
  • Они документировали факты получения денег.
  • Полицейские разоблачили злоумышленников 5 мая совместно с спецподразделением.

Затримання злочинців які вимагали гроші за кришування в Одесі
Задержание преступников​ / Фото Нацполиция

Какая ответственность предусмотрена законом

  • Действия правонарушителей следствием квалифицированы как вымогательство.
  • Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и объявления о подозрении в преступлении.
  • У правонарушителей изъяли средства, которыми они завладели преступным путем, и другие вещественные доказательства.
  • За содеянное злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Как проходило задержание: видео