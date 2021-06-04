Ситуацией девушка поделилась со СМИ и предоставила соответствующее фото. Она рассказала, что купюру якобы получила в банкомате "Приватбанка".

Смешное В России школьникам за успехи в олимпиаде подарили майонез и кетчуп

Доказать, что деньги из банкомата – невозможно

"Счастливица" с сувенирными деньгами позвонила на горячую линию банка и объяснила ситуацию. Там ей ответили, что необходимо оформить письменное обращение. Вероятно, ей вернут деньги.

Впрочем, доказать то, что эту бумажку выдали именно в банкомате, а не где-нибудь – будет крайне трудно, если и вообще – невозможно.

В новости СМИ отмечают, что о подобном случае новости доходили из России. Мол, там мужчина пополнял через терминал счет подделками, а снимал настоящие деньги.

"Банкомат тоже сувенирный"

В комментариях сообщению пользователи шутят, мол, не было написано на банкомате, что "это сувенир".



Люди живо комментируют случай / Скриншот

Другие предполагают, что положить фальшивку могли только в банке, поэтому корни проблемы нужно искать там. В качестве аргумента комментаторы пишут, что банкомат, в отличие от терминала, не принимает денег от людей. Поэтому "вложили" фальшивку именно в банке.

Кстати! В Национальном банке Украины рассказали, что в 2020 году мошенники чаще всего подделывали украинские банкноты номиналом 200 и 500 гривен старого образца. По итогам года на 1 миллион штук настоящих банкнот гривны приходилось около 5,5 штук поддельных банкнот.