В Одессе брали "дань" с военных, воюющих на Донбассе

В Одессе 18 августа разоблачили чиновника, которого подозревают в схеме незаконного обогащения. Он якобы "торговал" надбавками военных, которые служат в зоне ООС. За день до этого задержали его подчиненного.

Мужчину задержала СБУ Одесской области вместе с другими правоохранителями. По мнению следователей, к схеме причастны 5 человек.

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В чем его подозревают

Злоумышленник, вероятно, брал процент с премий своих подчиненных. За возможность получить максимальную надбавку нужно было отдать "дань" – половину из полученной суммы.

В подчинении подозреваемого было почти 500 человек. Следовательно, по предварительным данным, схема приносила не менее 70 тысяч гривен в месяц.



Деньги, которые изъяли у злоумышленника / Фото СБУ

Что делали сообщники

По мнению правоохранителей, злоумышленник сам не собирал деньги у подчиненных. Это делали 4 человек, которых он привлек к схеме. Одного из этих офицеров-посредников задержали с поличным – во время получения средств от военнослужащего.



Задержание одного из подозреваемых по делу / Фото СБУ

Подробнее о задержании сообщника

Начальника охраны гостайны задержали также в Одессе 17 августа. Он в этот момент, вероятно, получал взятку 5 тысяч гривен.

Это была часть надбавки за пребывание в зоне боевых действий. Сейчас чиновнику еще не объявляли о подозрении.

Что грозит за такое преступление

Правоохранители открыли уголовное производство по статье о получении неправомерной выгоды должностным лицом в крупном размере. Сейчас пытаются привлечь к ответственности 3 других причастных к преступлению. Если их вину смогут доказать в суде, мужчинам грозит от 5 до 10 лет тюрьмы.