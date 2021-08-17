Теперь ему грозит не только наказание за семейное насилие. Его поступок расценивают как угрозу жизни правоохранителя.

Другое событие На Львовщине чиновник избил женщину с маленьким ребенком на руках: видео

Пришлось сделать выстрел

Женщина вечером позвонила на 102 и пожаловалась на регулярные избиения мужем. Поэтому в их дом сразу отправили автопатруль "Полина", который работает со случаями семейного насилия.

Когда правоохранители прибыли, мужчина вышел к ним с помповым ружьем Maverick. Поэтому патрульным пришлось сделать предупредительный выстрел, чтобы злоумышленник сдался.

Интересная биография злоумышленника

После задержания выяснили, что 57-летний мужчина работает водителем в спасательном ведомстве. Однако ранее он служил на офицерских званиях в милицейском спецподразделении "Сокол" (спецподразделение Управления по борьбе с оргпреступностью).

После этого бывший спецназовец руководил охранным агентством и проводил курсы подготовки личной охраны. Об этом случае рассказали журналистам в одесском районном отделении полиции №1.

Какое наказание за такое возможно

Поскольку этот случай расследуют по статье "угроза или насилие в отношении правоохранителя", мужчине грозит уголовная ответственность. Он может провести в тюрьме 3 года.

Похожее событие недавно

Во Львове 22 июня патрульные получили вызов о домашнем насилии. Они приехали в дом, где им сразу начал угрожать мужчина с пистолетом.

Полицейские оперативно среагировали и смогли задержать львовянина. Теперь ему тоже грозит до 3 лет тюрьмы.