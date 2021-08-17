В Одессе бывший спецназовец избил жену и встретил полицию с ружьем
Источник:"Думская"
В Одессе женщина 15 августа обратилась к правоохранителям с жалобами на то, что ее систематически избивает муж. Когда полицейские приехали, злоумышленник оказался бывшим спецназовцем, который вышел к ним с ружьем.
Теперь ему грозит не только наказание за семейное насилие. Его поступок расценивают как угрозу жизни правоохранителя.
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Пришлось сделать выстрел
Женщина вечером позвонила на 102 и пожаловалась на регулярные избиения мужем. Поэтому в их дом сразу отправили автопатруль "Полина", который работает со случаями семейного насилия.
Когда правоохранители прибыли, мужчина вышел к ним с помповым ружьем Maverick. Поэтому патрульным пришлось сделать предупредительный выстрел, чтобы злоумышленник сдался.
Интересная биография злоумышленника
После задержания выяснили, что 57-летний мужчина работает водителем в спасательном ведомстве. Однако ранее он служил на офицерских званиях в милицейском спецподразделении "Сокол" (спецподразделение Управления по борьбе с оргпреступностью).
После этого бывший спецназовец руководил охранным агентством и проводил курсы подготовки личной охраны. Об этом случае рассказали журналистам в одесском районном отделении полиции №1.
Какое наказание за такое возможно
Поскольку этот случай расследуют по статье "угроза или насилие в отношении правоохранителя", мужчине грозит уголовная ответственность. Он может провести в тюрьме 3 года.
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Полицейские оперативно среагировали и смогли задержать львовянина. Теперь ему тоже грозит до 3 лет тюрьмы.