В Одессе частный дом повис над пропастью: жуткие последствия ливня – видео

В Одессе частный дом буквально повис над огромной пропастью. Из-за сильных ливней земля провалилась в катакомбы.

Хозяйка дома рассказала о провале на собственном дворе

Провал достигает 20 метров в глубину и 20 метров в ширину. Когда город накрыл страшный ураган, потоки воды хлынули в огород госпожи Лидии.

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Под давлением вся масса провалилась в катакомбы, на которых построен весь Суворовский район Одессы. Забор, деревья и все, что там росло, уничтожила стихия. Хозяйка дома вспомнила, что раньше на месте провала росли вишни и персики. Сейчас огород продолжает сдвигаться в пропасть.

20 лет здесь стоял лежак, а теперь его снесло в море,

– рассказала женщина.

По ее словам, в 1950 – 1960-х годах на этом участке была большая катакомба. Жители боятся, что через несколько дней может провалиться и сам дом. Хозяйка дома с мужем вынуждены продолжать жить над пропастью, ведь пойти им больше некуда.

На месте уже побывала комиссия горсовета. Однако когда именно приступят к работе – чиновники не знают, поскольку коммунальщики не успевают ликвидировать последствия урагана, который наделал беды по всему городу.

Вследствие непогоды в Одессе начала проваливаться набережная . Дорожка покрылась глубокими трещинами и ямами.

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