Спутали с Москвой: в Одессе чеченцы с автоматами устроили стрельбу и дрифт
Источник:Полиция Одессы
В Одессе неизвестные днем открыли огонь из автоматов. Кроме того, они устроили на дороге дрифт и перекрыли автодорогу.
Это произошло в микрорайоне Фонтанка. Мужчина достал из багажника легковушки оружие, перезарядил и открыл огонь вверх.
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В тот момент машина перекрывала путь для других автомобилистов. Машины сигналили. В итоге мужчины устроили на дороге дрифт.
Стрельба в Одессе, смотрите видео:
Празднуют свадьбу
Предварительно известно, что таким образом люди якобы праздновали свадьбу. На место отправили оперативную группу и объявили план "Перехват". Вероятно, это люди другой национальности, пишет ТСН. Личности устанавливаются.
К слову, пользователи сети возмутились и назвали инцидент произволом.
Вероятно, мужчин задержали
В телеграм-канале "Х**вая Одесса" опубликовали видео предполагаемого задержания мужчин. Они были в ресторане.Обратите внимание! Недавно стрельба произошла в Малиновском районе Одессы. Тогда убили молодого парня. СМИ писали, что в него стреляли из-за попытки кражи бампера с автомобиля.