Спутали с Москвой: в Одессе чеченцы с автоматами устроили стрельбу и дрифт

В Одессе неизвестные днем открыли огонь из автоматов. Кроме того, они устроили на дороге дрифт и перекрыли автодорогу.

Это произошло в микрорайоне Фонтанка. Мужчина достал из багажника легковушки оружие, перезарядил и открыл огонь вверх.

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В тот момент машина перекрывала путь для других автомобилистов. Машины сигналили. В итоге мужчины устроили на дороге дрифт.

Стрельба в Одессе, смотрите видео:

Празднуют свадьбу

Предварительно известно, что таким образом люди якобы праздновали свадьбу. На место отправили оперативную группу и объявили план "Перехват". Вероятно, это люди другой национальности, пишет ТСН. Личности устанавливаются.

К слову, пользователи сети возмутились и назвали инцидент произволом.

Вероятно, мужчин задержали

В телеграм-канале "Х**вая Одесса" опубликовали видео предполагаемого задержания мужчин. Они были в ресторане.