Это случилось утром 15 июля. Деревья упали между домами на Героев Крут, 40 и Ивана и Юрия Лип, 16. Хотя после инцидента прошло уже несколько часов, деревья еще до сих пор не убрали.

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Toyota вряд ли поедет

Деревья повредили несколько авто, но больше всего пострадала Toyota. Люди говорят, что она уже, наверное, не поедет.

Ветки оборвали кабели и провода.

Поскольку люди не пострадали, ГСЧС решили не вызывать.

Местные говорят, что деревья – старые, поэтому и упали.



Деревья уничтожили два авто и повредили третье / Фото с телеграма "8 канала"

Сейчас ждут, чтобы их убрали.



К счастью, никто из людей не пострадал / Фото с телеграма "Х**** Одесса"

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Деревья повредили также кабели и провода / Фото с телеграма "8 канала"

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Люди не пострадали, поэтому ГСЧС решили не вызывать / Фото УСІ