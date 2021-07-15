Это случилось утром 15 июля. Деревья упали между домами на Героев Крут, 40 и Ивана и Юрия Лип, 16. Хотя после инцидента прошло уже несколько часов, деревья еще до сих пор не убрали.
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Toyota вряд ли поедет
- Деревья повредили несколько авто, но больше всего пострадала Toyota. Люди говорят, что она уже, наверное, не поедет.
- Ветки оборвали кабели и провода.
- Поскольку люди не пострадали, ГСЧС решили не вызывать.
- Местные говорят, что деревья – старые, поэтому и упали.
Деревья уничтожили два авто и повредили третье / Фото с телеграма "8 канала"
Сейчас ждут, чтобы их убрали.
К счастью, никто из людей не пострадал / Фото с телеграма "Х**** Одесса"
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Деревья повредили также кабели и провода / Фото с телеграма "8 канала"
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Люди не пострадали, поэтому ГСЧС решили не вызывать / Фото УСІ