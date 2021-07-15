В Одессе упало большое дерево и уничтожило несколько авто: фото

15 июля 2021 , 16:46
Читати новину українською

Источник:

телеграм "8 канала"

В Одессе в районе Черемушки упало большое старое дерево – шелковица. Оно уничтожило две машины и повредило третью. К счастью, никто из людей не пострадал.

Это случилось утром 15 июля. Деревья упали между домами на Героев Крут, 40 и Ивана и Юрия Лип, 16. Хотя после инцидента прошло уже несколько часов, деревья еще до сих пор не убрали.

К теме Во Львове на маленького ребенка упало дерево: видео

Toyota вряд ли поедет

  • Деревья повредили несколько авто, но больше всего пострадала Toyota. Люди говорят, что она уже, наверное, не поедет.
  • Ветки оборвали кабели и провода.
  • Поскольку люди не пострадали, ГСЧС решили не вызывать.
  • Местные говорят, что деревья – старые, поэтому и упали.


Деревья уничтожили два авто и повредили третье / Фото с телеграма "8 канала"

Сейчас ждут, чтобы их убрали.


К счастью, никто из людей не пострадал / Фото с телеграма "Х**** Одесса"

Актуально В парке на 7-летнего львовянина упало дерево: он попал в реанимацию

Деревья повредили также кабели и провода / Фото с телеграма "8 канала"

Интересно В Полтаве дерево упало на летнюю площадку кафе, едва не "накрыв" людей: видео


Люди не пострадали, поэтому ГСЧС решили не вызывать / Фото УСІ

Обратите внимание! 12 июля в Житомире был ураган. В результате ливня и сильного ветра попадало много деревьев. Одно из них – свалилось на мужчину.
Автор: Олег Терещенко